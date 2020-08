Raum für sieben Familien

Reilingen.Bevor Baukran und Schwertransporter anrücken können, gibt es auf der künftigen Baustelle in der Graf-Zeppelin-Straße einiges zu tun. Sie muss vorbereitet, also „baufertig“ gemacht werden. Altlasten sind zu entfernen, Platz für Baufahrzeuge, Material, Container und mobile, sanitäre Anlagen ist zu schaffen. Die Strom- und Wasserversorgung gilt es sicherzustellen.

Auf der Baustelle in der Graf-Zeppelin-Straße werden gerade all diese Voraussetzungen für einen pünktlichen Rohbaustart geschaffen. Dort will die Gemeinde für rund 1,5 Millionen Euro ein Mehrfamilienhaus für sieben Mietparteien errichten lassen. Noch vor der kurzzeitigen, sommerlichen Ruhepause war damit begonnen worden, das vorhandene, vor etwa einhundert Jahren errichtete Doppelhaus abzureißen. Nach den beiden oberflächigen Geschossen folgte jetzt noch das Kellergeschoss. Der Bagger der Firma Steinhauser aus dem benachbarten St. Leon-Rot übernahm ebenso den Aushub der Baugrube.

Vollsperrung erforderlich

Die kommenden zwei Wochen will die Birkenauer Bauunternehmung Sattler nutzen, um die Baugrube zu sichern, die Baustelle einzurichten und den Baukran aufzustellen. Schon bis Anfang September soll die Lage des Baukörpers eingemessen sein und erste Fundamentarbeiten aufgenommen werden.

Wegen der Hochbauarbeiten muss die Durchfahrt der Graf-Zeppelin-Straße für einen Zeitraum von rund drei Monaten unterbrochen werden. Bereits ab 24. August ist die Ortsstraße für den Verkehr voll gesperrt. In Höhe der Baustelle wird nur noch ein Durchgang für Fußgänger vorhanden sein. Mit einem symbolischen Spatenstich werden am Donnerstag, 17. September, Bauherr (Gemeinde) und Totalübernehmer (KWG Reilingen) den Start der Arbeiten einläuten. jd

