Reilingen/Region.Ist eine Eigentümerversammlung ein jährlicher Treff zum Streit? Das Immobilien-und Erbrechtsforum von Haus & Grund Region Schwetzingen-Hockenheim in der Kurpfalzstube gab in der ersten Hälfte des Abends den Besuchern Gelegenheit, sich über eine Reihe von Fragen zu informieren, die erfahrungsgemäß Konfliktstoff in sich bergen.

Fachanwalt Wolfgang Reineke beleuchtete eine Reihe von Fällen aus der Praxis. Schon die Einhaltung aller Formalitäten muss gewährleisten, dass die gefassten Beschlüsse nicht mit Erfolg angefochten werden können. Die Versammlung ist zwingend in einem geschlossenen Raum, also „nichtöffentlich“ abzuhalten. Ist man in einem Lokal, dann geht also nur ein Nebenzimmer, nicht ein Tisch im Gastraum. Kann man einen Beschluss auch dann fassen, wenn der Gegenstand nicht auf der Tagesordnung enthalten war?

Das Wohnungseigentumsrecht, so der Referent, gibt im Gesetz oft keine Antwort – mit der Folge, dass sich eine fast nur noch für Fachleute zu überblickende Rechtsprechung entwickelt hat.