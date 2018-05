Regelmäßiges Messen wichtig

Anzeige

Bei etwa 90 Prozent aller Erkrankten sei die genaue Ursache unklar, jedoch sei eine Behandlung dringend erforderlich, um Folgeschäden wie platzende Gefäße, Herzmuskelverdichung, Herzinfarkt, Schlaganfall, Durchblutungsstörungen in den Beinen (Schaufensterkrankheit) oder Schrumpfniere zu vermeiden.

Hinter den unklaren Ursachen können sich unter Umständen Stress oder das Metabolische Syndrom verstecken, das der Arzt kurz mit zu viel Essen und zu wenig Bewegung erklärte. Ein Problem, das bei den heutigen Lebensumständen fast jeden betrifft. Diagnosen wie Nierenerkrankungen, hormonproduzierende Tumore oder Nierenarterienstenose würden ebenfalls zu Bluthochdruck führen.

Sofortige Behandlung notwendig

Steht die Diagnose Bluthochdruck jedoch fest, sei es wichtig, dass nach Schäden an den Organen untersucht wird und eine sofortige Behandlung erfolgt. Das gängigste Mittel hierzu ist die Blutdruck- Tablette, die es von verschiedenen Herstellern und in verschiedenen Zusammensetzungen gibt. In Absprache mit dem behandelnden Arzt lasse sich hier ein verträgliches und helfendes Präparat finden.

In seinen Ausführungen berichtete der Oberarzt auch über die Möglichkeiten, mit gesunder Ernährung, wenig Salz, körperlicher Bewegung und dem Abbau von Übergewicht, wenig Alkohol, einem Rauchstopp und Stressbewältigung dem Bluthochdruck entgegenzuwirken, um somit Medikamente zu reduzieren. Bei gutem Erfolg könne man, natürlich nur in Absprache mit dem Arzt, vielleicht auch wieder ohne Tabletten leben.

„Man muss das Problem in den Kopf bekommen, dann kann man dagegen angehen“, sagte Kilkowski mit ruhiger Stimme, die das Zuhören sehr angenehm machte.

Das Ziel einer jeden Therapie sei es, Blutdruckwerte zu bekommen, bei denen der obere Wert unter 140 mmHg und der untere Wert unter 90 mmHg liege. Beim Behandlungsziel sollen aber auch die Lebensqualität, die Verträglichkeit der Medikamente und eine Lebenszeit frei von schweren Erkrankungen mit berücksichtig werden.

Zum Abschluss sagte Dr. Andreas Kilkowski: „Ich bin ein Fan der Selbstkontrolle. Messen Sie ihren Blutdruck regelmäßig zu Hause, denn dort findet ihr Leben statt, und selbst zu sehen, wo die eigenen Werte liegen, ist wichtig.“

Nach einem großen Applaus nutzen die Besucher dann noch einmal die Gelegenheit, gezielt Fragen an den Spezialisten zu stellen, die von der genauen Messstelle, den verschieden Wirkstoffe bis hin zum Einfluss der Schilddrüse bei einer Überfunktion reichten. kd/Bild: Dietrich

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.05.2018