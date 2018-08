Reilingen beweist Moral

Am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga muss die Spvgg Ketsch II viel Lehrgeld bezahlen.

Turanspor – Ketsch II 8:1 (3:0)

Die Spvgg Ketsch kann nicht am vielversprechenden Saisonauftakt anknüpfen und hatte beim 1. FC Turanspor nicht den Hauch einer Chance. Der Liga-Neuling wurde mit einem 8:1-Kantersieg von Turanspor regelrecht überrollt.

FK Srbija – Hockenheim 3:3 (2:2)

In einer über weite Strecken temporeichen Partie lieferten sich der FK Srbija und der FV Hockenheim ein Duell auf Augenhöhe. Srbija ging zwar dreimal in Führung, aber die Rennstädter wussten immer den Spielstand zu egalisieren, sodass am Ende ein gerechtes 3:3-Untentschieden stand.

Reilingen – Weinheim II 2:2 (0:1)

In einer hart umkämpften Partie gegen die TSG Weinheim bewies der SC Reilingen mit zwei Ausgleichstreffern in der Schlussviertelstunde viel Moral und ergatterte damit einen wohlverdienten Punkt. Die Zuschauer sahen dabei zwei unterschiedliche Halbzeiten mit Vorteilen für die Gäste im ersten Durchgang und für den SC 08 im zweiten. Die junge Gästemannschaft ging forsch ans Werk und erspielte sich in der ersten Halbzeit mit ihrer läuferischen Stärke ein Übergewicht, das nach 28 Minuten mit dem 0:1 belohnt wurde: Die Reilinger Abwehr bewachte Max Stephan nicht ausreichend, der dies mit einem Schuss ins kurze Eck ausnutzte. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Patrick Rittmaier den Ausgleich auf dem Fuß, doch sein Heber ging über den Torwart und dessen Gehäuse. In den nächsten drei Situationen standen beide Keeper im Mittelpunkt: Erst lenkte SC-08-Torspieler Sascha Schippl einen Freistoß über die Latte (51.), dann glänzte sein Gegenüber Pascal Jurek bei einem Freistoß von Rittmaier (60.). Im Gegenzug bewahrte Schippl bei einer 1:1-Situation sein Team vor dem 0:2. In der 77. Minute fiel der Ausgleich, als sich Rittmaier bis zur Grundlinie durchkämpfte und überlegt auf Axel Brandenburger zurücklegte, der am Torwart vorbeispitzelte. Louis Leistikow kam nach einem Eckball per Kopf zum 1:2 (86.). Die Reilinger bissen sich durch und ihre Moral wurde mit dem 2:2 durch Daniel Schuppel kurz vor dem Abpfiff belohnt. ü/bk

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 27.08.2018