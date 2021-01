Reilinger Feuerwehr feiert Kameradschaftsabend virtuell

Reilingen.Wie es landauf, landab bei allen Vereinen oder Institutionen gilt, ist es auch bei der Wehr die Vorschrift, dass sich Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner nicht zu Veranstaltungen treffen dürfen. Lediglich bei Einsätzen sehen sich die ehrenamtlichen Kräfte, denen seit Anfang November auch der Übungsdienst untersagt ist.

So versteht es sich von selbst, dass der jährliche Kameradschaftsabend, der traditionell im Januar im Kalender steht, in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Da es aber für alle Abteilungen und alle Mitglieder ein wichtiger Termin ist, wollte man nicht ganz auf das große Ereignis verzichten und somit wurden alle Feuerwehrangehörigen zu einem virtuellen Kameradschaftsabend eingeladen.

Mit einem Video aus vergangenen Jahren ließ man den Spielmannszug wie es Tradition ist in die Fritz-Mannherz-Hallen ein- und ausmarschieren. Wieder im jetzt und heute angekommen, begrüßte Kommandant Markus Piperno seine Feuerwehrleute. Die Ehrungen mussten ausfallen, aber die Jugendfeuerwehr hatte sich wie gewohnt um einen unterhaltsamen Programmteil gekümmert. Dazu wurden Videoausschnitten von deren Darbietungen bei den Kameradschaftsabenden aus den Jahren 2002 bis 2017 zusammengetragen und noch einmal gemeinsam angeschaut. So nahm die Mannschaft unter anderem nochmals an der Verleihung des „Goldenen Blaulichts“ und bei „Reilingen sucht das Supertalent“ teil.

Besuch aus Frankreich

Besonderes gefreut hat sich die Feuerwehr über den Besuch der Feuerwehrkameraden aus der Partnerstadt Jargeau, die jedes Jahr zu den Stammgästen in der Fritz-Mannherz-Halle zählen. Auch virtuell wurde die Sprachbarriere leicht überwunden und die französischen Gäste freuten sich darüber, mit ihren Freunden aus Reilingen in alten Erinnerungen zu schwelgen. Im Laufe des virtuellen Kameradschaftsabends tauchten immer wieder alte Fotos der Mitglieder auf und die Freude über die „alten Schätze“ war mächtig groß.

Wie beim realen Festabend feierten die Feuerwehrleute an den heimischen Bildschirmen lange zusammen und waren sich alle einige, dass es zwar schade sei, dass man sich nicht wie gewohnt habe treffen können, aber das Ersatzprogramm sei eine gelungene Alternative gewesen. Damit wurde bei den Mitgliedern die Vorfreude auf das nächste Jahr geweckt, wenn der Kameradschaftsabend wieder in gewohnter Weise stattfinden soll und sich alle persönlich sehen können.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.01.2021