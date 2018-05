Anzeige

Reilingen.Wenn Reilinger Spargelsuppe beim Spargelfest im italienischen Mezzago serviert wird, ist das ein deutliches Indiz für eine funktionierende Partnerschaft. Bärbel und Giuseppe Corallo, Uwe Strebelow, Julian Reinhard und Moni Kasper brachten das weiße Gemüse sowie Erdbeeren, die Peter Geng und Klaus Schröder gespendet hatten, mit den Autos über die Alpen.

Von Ende April bis Pfingsten wird in Mezzago jedes Wochenende im Palazzo Archinti rosa Spargel in allen Variationen zubereitet. Am Freitagabend war noch alles sehr entspannt für die kleine Reilinger Delegation: „Wir genossen das große Angebot aus der Speisekarte im Palazzo Archinti“, berichtet Monika Kasper, Vorsitzende der Amici Reilingen-Mezzago.

Am Samstag wurde es dann ernst: Zwölf Liter Reilinger Spargelsuppe mussten zubereitet werden. Gar nicht so einfach, in so großen Dimensionen zu kochen. „Da redet man nicht über eine oder zwei Prisen, sondern von mehreren Handvoll Salz“, blickt Kasper zurück. Käse, Schinken und viel Schnittlauch müssen ebenfalls in den Topf. Aber die Gastköche machten das ja nicht zum ersten Mal. Seit vielen Jahren fährt eine kleine Gruppe zur „Sagra dell’ Asparago Rosa di Mezzago“.