Relikt aus der Vergangenheit

Anzeige

Blütezeit in den Neunzigern

Wie schnell sich die Kommunikation verändert hat, lässt sich am Telefonhäuschen gut veranschaulichen. Seine Blütezeit in den Neunzigern ist gerade einmal 20 Jahre her. Mehr als 160 000 Telefonstandorte befanden sich um diese Zeit in den Städten und Gemeinden. Heute haben allenfalls noch rund 20 000 Telefonhäuschen überlebt, die meisten an Flughäfen und Bahnhöfen.

Die allererste Telefonzelle, der sogenannte Fernsprechkiosk, wurde übrigens 1881 in Berlin aufgestellt. 1899 kam der Münzfernsprecher auf, Telefonzellen in geschlossenen Räumen.

Heutzutage besitzt statistisch gesehen jeder Deutsche mindestens ein Handy. Die Verbindung in die Welt ist jederzeit und überall selbstverständlich geworden. Damit ist die Zeit vorbei, wo man noch die Intimität von Telefongesprächen geschätzt hat. jd

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 05.06.2018