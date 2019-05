Rettungsaktion für „Frieda“ und „Fritz“

Reilingen. Durch beherztes Eingreifen haben Dieter Rösch und Klaus Schröder zwei Jungstörchen das Leben gerettet. Nach einem Familiendrama im Nest sah es für den Nachwuchs nicht gut aus. Dabei hatte alles so schön angefangen. Schon sehr früh, in den letzten Februartagen, war das Reilinger Storchenpaar zurück und Anfang Mai drei Küken geschlüpft. Die Eltern brachten fleißig Futter herbei. Aber dann verendete überraschend die Storchenmama. Dieter Rösch ist nicht nur Vorsitzender der BUND-Ortsgruppe, er betreut auch das Reilinger Storchennest.

„Ich habe gesehen, wie einer der Altstörche regungslos auf dem Nest liegt“, berichtet er im Gespräch mit unserer Zeitung, „das muss erstmal nichts dramatisches sein, die Tiere ruhen sich auch mal aus.“ Als das Tier aber einen Tag später noch immer in der gleichen Position verharrte, war klar: Das Tier ist tot.

Der Storchenvater war allein auf sich gestellt und mit Schutz, sowie Aufzucht der Jungtiere überfordert. „Das Füttern wäre wohl kein Problem für ihn gewesen“, erklärt Rösch, „aber auf Futtersuche muss er das Nest natürlich alleine lassen - und da lauern Gefahren.“ Besonders nestlose Einzelstörche können dann zur Bedrohung für die Jungtiere werden. Rösch hatte bereits einen solchen Angriff beobachtet, den damals die Mutter noch abwehren konnte.

Schon zwei Tage nach dem Ableben des Altvogels forderte anhaltender Starkregen ein weiteres Opfer. Einer der drei Jungstörche zeigte keine Lebenszeichen mehr. Höchste Zeit zum Handeln, erkannte Dieter Rösch. Tipps für die Aktion „Storchenrettung“ erhielt er von Thomas Picke, dem Vorsitzenden der Nabu-Gruppe Hockenheim, sowie Christian Reis von der Bornheimer Storchenaufzuchtstation, die sich bereits seit den 1970er Jahren um Störche kümmert. „Der Regen kam in einer kritischen Phase für die Jungtiere“, erklärt Dieter Rösch, „im Alter von vier bis sechs Wochen sind sie schon zu groß, um von ihren Eltern zum Schutz gegen den Regen abgedeckt zu werden - gleichzeitig haben sie selbst noch nicht genügend Deckfedern, weshalb sich ihr Gefieder mit Wasser vollsaugt.“ Die Körpertemperatur liegt bei Störchen um 40 Grad Celsius, verdeutlich Rösch weiter, diese kühlt sich bei Nässe natürlich dramatisch schnell ab.

Experten geben Ratschläge

Der eindringliche Rat der Experten: Die vom Tod bedrohten Storchenjungen schnellstmöglich aus dem Nest holen. Dazu stellte Landwirt Klaus Schröder seinen Hubsteiger zur Verfügung. Der Ausleger beförderte den mit Dieter Rösch und Klaus Schröder besetzten Korb auf den Horst in 14 Meter Höhe. Die Bergung der beiden überlebenden Jungtiere, spontan mit den Namen „Frieda“ und „Fritz“ notgetauft, ging reibungslos vonstatten - der Vater war gerade auf Futtersuche. Sie wurden in sicheren Behältnissen verwahrt und von Dieter Rösch umgehend in das Rheinland-Pfälzische Storchenzentrum in Bornheim gebracht.

Glück im Unglück hatten die Storchenkinder. Christian Reis vom Verein „Pfalzstorch“ sorgte dafür, dass die beiden Neuankömmlinge beringt und in einem Storchenhorst auf der Kirche in Neupotz abgesetzt wurden. Dort wurden sie ohne Probleme von einem Storchenpaar angenommen, das an einem vorausgehenden Regentag alle drei Küken und damit seinen vollständigen Familiennachwuchs verloren hatte. Bereits am Abend konnte Dieter Rösch erleichtert die erste Fütterung beobachten. Mit der Umsiedelung muss der Kontakt zur Heimatgemeinde Reilingen aber nicht gänzlich abreißen. „Das Schöne am neuen Standort ist, dass die Reilinger über die dort installierte Storchencam beobachten können, wie die beiden Jungvögel in ihrer neuen Umgebung heranwachsen“, freut sich Rösch.

In einer weniger erfreulichen Lage ist nun nur noch der Storchenvater. „Der arme Kerl irrt wahrscheinlich immer noch umher und sucht seine Kinder“, sagt Rösch. Ähnliche Erfahrungen hatte er bereits bei einem früheren Storchenpaar gemacht, die ihren Nachwuchs verloren hatten. Auch damals war der Vater in Gärten und auf Terrassen gesichtet worden, stets mit suchendem Blick in alle Richtungen. Ewig wird dieser Zustand aber nicht währen. „Störche sind nur saisonal treu“, berichtet Rösch, „im nächsten Jahr wird er sicher eine neue Partnerin finden. Aus dem Reilinger Horst wurden auch die Kadaver der beiden verendeten Störche geborgen. Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt in Karlsruhe hat den Auftrag erhalten, der Todesursache auf den Grund zu gehen. sb/jd

Blick auf die Storchenkinder unter storchencam.neupotz.de

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 31.05.2019