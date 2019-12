Richard Bangert rückt ins Präsidium

Reilingen.Auf der Kammerversammlung der über 3500 Steuerberater im Kammerbezirk Nordbaden wurde Steuerberater Diplom-Betriebswirt (FH) Richard Bangert (kleines Bild) aus Reilingen in den 16-köpfigen Kammervorstand wiedergewählt. Im Anschluss hieran wurde er auf der konstituierenden Vorstandssitzung einstimmig ins Kammerpräsidium gewählt. Er wird damit in den nächsten vier Jahren ehrenamtlich die Belange des Berufsstandes der Steuerberater sowohl intern bei den Mitgliedern aber auch extern im Kammerbezirk und darüber hinaus vertreten dürfen.

Bei der Veranstaltung im Kongresshaus Baden-Baden war Steuerberater Diplom-Betriebswirt (FH) Johannes Hurst, Sinzheim, für die nächsten vier Jahre zum neuen Präsidenten der Steuerberaterkammer Nordbaden gewählt worden. Der 44-Jährige folgt damit Dr. Klaus Heilgeist, der sich nach 24 Jahren nicht erneut zur Wahl gestellt hatte und zum Ehrenpräsidenten gewählt wurde.

Mit mittlerweile 3535 Mitgliedern verzeichnet die Steuerberaterkammer Nordbaden seit Jahren steigende Mitgliederzahlen. So ist die Anzahl derer seit dem vergangenen Kammertag im November 2017 erneut um rund 1,8 Prozent gestiegen, eine Entwicklung, die die Attraktivität des steuerberatenden Berufs heute und in der Zukunft belegt. In diesem Zusammenhang zeigte sich die Kammer darüber erfreut, dass die Anzahl der eingetragenen Ausbildungsverhältnisse zum Steuerfachangestellten angestiegen ist.

Zwischen 2017 und 2019 sank zwar die Zahl der Ausbildungsstätten, allerdings war bei der Anzahl der Berufsausbildungsverhältnisse ein Anstieg von stattlichen elf Prozent zu verzeichnen. zg/Bild: Bangert

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 18.12.2019