RKG holt Olympiasieger

Taha Akgül wechselt zur RKG Reilingen/Hockenheim. © Caliskan/via RKG

Das Lächeln von Heiko Schweikert, Sportvorstand bei der RKG Reilingen/Hockenheim, zeigt seine Freude über den wohl größten Coup, den die Ringkampfgemeinschaft (RKG) in ihrer bisherigen Vereinsgeschichte landen konnte. Gemeint ist die Verpflichtung des amtierenden Olympiasiegers Taha Akgül, der bei den Reilingern für die kommende Bundesligarunde unterschrieben hat.

Der 28-jährige Schwergewichtler gilt dank seiner Vielzahl an internationalen Erfolgen bereits jetzt als Legende des Ringsports.

Der 1990 im türkischen Sivas geborene Akgül ist siebenfacher Europameister, zweifacher Weltmeister und amtierender Olympiasieger. In Rio de Janeiro schlug Akgül Komeil Ghasemi souverän und ließ keinen Zweifel an seiner Dominanz während des olympischen Turniers. Auch in Deutschland war der türkische Topathlet schon aktiv: Für den SV Germania Weingarten und den ASV Nendingen ging er ab 2011 in der Bundesliga auf die Matte und zeigte bereits in jungen Jahren top Leistungen.

„Gekommen, um zu bleiben“

Akgül, der beide Stilarten beherrscht, kann bei der RKG in der Klasse bis zu 130 Kilogramm eingesetzt werden. Bereits im vergangenen Jahr war der Olympiasieger dank der Bemühungen von RKG-Berater Serdar Topcu zu Gast in Reilingen. Das Team, der Verein und vor allem die Jugend hinterließen mit ihrem herzlichen Empfang bei dem Spitzensportler einen bleibenden Eindruck, womit die Unterschrift in Reilingen keiner großen Überlegung bedurfte. Schweikert: „Wir sind unglaublich froh, einen Superstar wie Taha Akgül bei der RKG begrüßen zu dürfen. Ohne die Bemühungen von Serdar Topcu wäre diese Verpflichtung nicht zustande gekommen.“ Mit der Verpflichtung von Taha Akgül setzen die Reilinger ein klares Ausrufezeichen an die Bundesliga Konkurrenz: „Wir sind gekommen, um zu bleiben“. hef

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.06.2019