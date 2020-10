Rohbau soll bis Weihnachten stehen

Reilingen.Acht schöne und qualitativ hochwertige Mietwohnungen hat die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft (KWG) erst im Frühjahr in ihren Wohnungsbestand übernehmen können. Sie befinden sich in einem Neubau Ecke Wilhelm- und Graf-Zeppelin-Straße und sind alle bezogen.

Im Herbst hat die Tochtergesellschaft der Gemeinde ein weiteres Wohnungsbauprojekt in der Graf-Zeppelin-Straße begonnen, groß ist der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in der Gemeinde.

Raum für sieben Familien

Auf dem gut 1000 Quadratmeter großen Grundstück sind sieben Mietwohnungen geplant, die für sozial schwächer gestellte Familien bestimmt sind. Bei knapp 1,5 Millionen Euro liegt das Investitionsvolumen. Der Baustart am 17. September wurde mit einem symbolischen „Spatenstich“ von Vertretern des Bauherrn, Planer und Bauunternehmen dokumentiert. Den schlüsselfertigen Bau zum garantierten Festpreis errichtet die Birkenauer Firma Sattler Bau. Das in dritter Generation geführte Traditionsunternehmen hat die kurze Zeitspanne seit dem Baubeginn effektiv genutzt und den Rohbau erstaunlich weit vorangebracht. Die Teilunterkellerung ist bereits in Beton mit hohem Wassereindringwiderstand ausgeführt. Die Außenhülle des Gebäudes besteht aus Poroton-Ziegelsteinen, die über eine beeindruckende Wärmeleitzahl und einen guten Schallschutz verfügen. In der vorletzten Oktoberwoche wurde die Erdgeschossdecke betoniert.

Wetter ist nicht zu beeinflussen

Polier Domenico D´Auria spornt sein Arbeitsteam an. Bis in sieben Wochen zum Beginn des verdienten Weihnachtsurlaubs soll der Rohbau stehen. Die große Unbekannte ist und bleibt das nicht beeinflussbare Wetter. Deshalb ist fraglich, ob das Dachgebälk noch im Dezember aufgeschlagen werden kann. Das sollte aber spätestens Mitte Januar möglich sein, erwartet D´Auria. jd

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 29.10.2020