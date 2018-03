Anzeige

Ein Clown kann auf die Idee kommen, das Wasser nicht ins Glas, sondern daneben zu schütten. Das ist lustig. Mit dieser Aktion wurde gezeigt, dass der Clown Dinge einfach mal anderes macht, und zwar so, dass sie Spaß machen. Nun waren die wichtigsten Dinge vermittelt, der Clown lacht, ist still, scheitert, steht auf, weiß nichts und er spielt.

Jetzt durften auch die Landfrauen ihren eigenen Clown wecken. Dazu bekamen sie ebenfalls eine rote Nase und setzten sie mit dem gezeigten Ritual auf. Sofort konnte jeder über sich und seinen Nachbarn herzlich und im positiven Sinne lachen. Und gleich spielten sie Luftballon von Frau zu Frau und der Spaßfaktor stieg weiter. „Der Clown ist ganz offen, er betrachtet Dinge so, als hätte er sie noch nie gesehen, das bringt ihn zum Staunen“, sagten die zwei Referenten, die über mehrere Wochen einen Clown-Kurs gemacht haben. Dazu erklärten sie, dass der Clown gerne spielt, so wie wir es als Kinder getan haben. Dieses Spielen kann zurück in die Kindheit und somit in eine andere Welt führen.

Stille kann Kraft geben

So machte die Gruppe einen Ausflug in die Welt des Staunens, in der sie viele tolle und faszinierende Dinge entdeckten. Dass Stille Kraft geben kann, haben alle schon einmal gehört und der Clown schöpft sogar seine Kraft aus dieser Stille. Wie das gehen kann, zeigten Berta und Wolfgang in einer Darbietung. Berta hat eine Trompete gefunden und freut sich über die schiefen Töne, die sie darauf spielen kann.

Wolfgang schenkt ihr dafür einen schönen Blumenstrauß und verwendete die Trompete spontan als Blumenvase. Eine ungewöhnliche Idee, die aber alle amüsierte. Wolfgang stellte noch schnell eine kleine Hütte daneben und nahm seine Gitarre zur Hand. Zuerst spielte er, dann sang er ganz leise mit seiner Partnerin, die Liedblätter an alle verteilt hatte. Mit einer einzigen kleinen Geste, die sofort alle verstanden haben, sangen sofort alle im Raum das Lied „Das Hüttchen“. Und am Ende bekamen alle von den Clowns eine Rose, zusammen mit einem freundlichen Lächeln, das gerne erwidert wurde. Dieses Erwidern funktioniert auch bei Alten, Kranken oder auch dementen Menschen. Viele Pfleger oder Betreuer dieser Menschen habe mittlerweile eine rote Nase in der Hosentasche.

Damit die Landfrauen zu jeder Zeit wieder den Clown in sich entdecken und aufwecken können sowie ihm etwas Raum im Alltag schenken können, bekamen sie die roten Nasen und einen Würfel, auf dem die Eigenschaften des Clowns geschrieben stehen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.03.2018