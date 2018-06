Anzeige

Reilingen.Er ist Alleinunterhalter, Musiker, Kabarettist, Autor und ein überzeugter Verfechter des Dialekts: Arnim Töpel, der seit Jahren die Bühnen nicht nur der Region bespielt, auch an der Nordsee kennt man mittlerweile das kurpfälzische Idiom, sondern auch schon fünf Kriminalromane um seinen Kommissar Günda, genannt „de Tschief“, Leiter der Sokodo, die Sonderkommission für Vun-do-Schpreschla“, geschrieben hat.

Seit einiger Zeit ist er auch mit seinem ersten Kinderbuch, „Isch, de Krutze“, auf dem Markt vertreten. Sein Protagonist, der Lars, wohnt in Glickersbach und hat gemeinsam mit seinem Großvater eine Mission: Rette Glickerbacherisch. Wobei Glickersbach für alle Orte steht, in denen noch Dialekt gesprochen wird, so wohl auch in Reilingen. Immerhin weilte Töpel am Dienstag in der Schiller-Schule und rührte kräftig die Trommel für die Muddersprooch. Ermöglicht hatte den Auftritt der Freundeskreis der Schule, der am Freitag sein 25-jähriges Bestehen feiert und aus diesem Anlass den Grundschülern den Vormittag gesponsert hatte.

Das Buch hat die Grafikerin Irina Brunsch nach Ideen von Töpel reich bebildert und noch mehr Bilder hatte er zu seinem Vortrag mitgebracht, so dass die Kinder die Protagonisten und die Handlung auch visuell erleben konnten. Also, im Mittelpunkt steht der Lars, gestraft mit Hochdeutsch sprechenden Eltern und gesegnet mit einem im Dialekt verwurzelten Opa. Was in einer Umgebung des Hochdeutschen, auch in der Schule wird die Mundart nicht geduldet, geschweige denn von seinen Mitschülern praktiziert, nur zu Problemen führen kann.