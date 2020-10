Russische Eier auf Bestellung

Reilingen.Abgesagt, dieses Wort fiel in diesem Jahr in Zusammenhang mit größeren Veranstaltungen ständig. Auch im Reiterverein wurde abgesagt und das Jahr lief anders als geplant. Geplant waren zwei große Veranstaltungen, ein Fahrturnier im Frühjahr und ein Reitturnier im Spätsommer. Bereits 2019 begann man mit den Planungen für das Fahrturnier im Mai. Dann kam Corona und nach der Absage der Hauptversammlung im März kam sie, die noch im Januar keiner für möglich gehalten hatte: die Absage des Fahrturniers. Alle Planungen, bereits entstandene Kosten und Zeit, die investiert wurden, für nichts. Das Spätjahr kam und auch das Reitturnier wurde abgesagt.

Doch die Kosten laufen weiter, die Anlage muss gepflegt werden. Mehrere Reitplätze abfahren und bewässern, das ist nicht nur mit zeitlichem, sondern auch mit finanziellem Aufwand verbunden. Während die laufenden Kosten erhalten bleiben, blieben die Turniereinnahmen, die fast ausschließlich im Wirtschaftsbetrieb erzielt werden, aus.

Alles selbst gemacht

Ganz untätig möchte man in diesem Jahr ebenfalls nicht bleiben, deshalb hat sich der Verein von anderen Vereinen inspirieren lassen und bietet am Kerwe-Wochenende einen Abholservice an. Was es gibt, liegt in diesem Fall auf der Hand – die regional bekannten Russischen Eier, die nicht nur im Fahrer- und Reiterlager ein Aushängeschild des Vereins sind. Wahlweise auf Kartoffel- oder Wurstsalat und alles selbst gemacht, stehen sie am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Oktober, zur Auswahl.

In ausgewählten Zeitfenstern können die Bestellungen am Sandweg abgeholt werden. Für die Bestellung hat der Reiterverein eigens einen Bestellschein erstellt, der ausgefüllt in den Briefkasten des Vereins eingeworfen (Sandweg 1) oder per Mail an bestellung@reiterverein-reilingen.de gesendet werden. Bis Donnerstag, 22. Oktober, können Bestellungen abgegeben werden. zg

Info: Bestellschein unter www.reiterverein-reilingen.de

