Russische Eier sind der Renner

Reilingen.Es war ein vollgepacktes Kerwe-Wochenende. Ein Wochenende voller Russischer Eier. Allein am Samstag über 450 Portionen, ob auf Kartoffelsalat oder auf Wurstsalat – sie waren heiß begehrt. Dabei waren die Zahlen für den Reiterverein in dieser Höhe nicht absehbar. Die Bestellzahlen gingen erst in den letzten Tagen der Bestellphase durch die Decke, der Briefkasten und das Mailfach liefen über. Aus 200 Portionen wurden innerhalb von drei Tagen über 600. Das hatte keiner erwartet. Das Orga-Team stellte fest: „Wir wussten ja, dass unsere Russischen Eier beliebt sind, aber das hat nun wirklich niemand erwartet.“

Keiner hatte damit gerechnet, dass am Ende des Wochenendes tatsächlich fast 700 Portionen Russische Eier aus der Küche gingen. Das war vor allem für das Orga-Team des Vereins eine besondere Herausforderung. Über 220 Bestellzettel mussten erfasst und für das Wochenende aufbereitet werden. Ein System für die Ausgabe in Zeiten von Corona musste erstellt und Abläufe in der Küche festgelegt werde. Dazu kam noch die Kürze der Zeit, in der das erarbeitet werden musste. Vor den Turnieren ist alles lange im Voraus bestellt und geplant, man weiß mit welchen Mengen zu rechnen ist, diese Gewissheit hatte man nun bis kurz vor dem Wochenende nicht.

Lieferanten und Helfer im Einsatz

Die Hälfte der Turniermenge wurde am Donnerstag bei den Lieferanten geordert. Auch für die Lieferanten war das besonders, daher gilt auch ihnen ein Dank für Ihre Flexibilität und Zuverlässigkeit, allen voran der Bäckerei Bauer und der Metzgerei Ehehalt, die auch am Wochenende noch für den Verein im Einsatz waren, aber auch der Gärtnerei Grieser, Gemüsebau Großhans und Geflügelhof Merz,.

Bereits am Freitag begann die Produktion der Salate, die Kartoffeln wurden in mehreren Töpfen gekocht, dann geschält und schließlich zu Salat verarbeitet. Blieb nur noch die Frage offen, waren die Abläufe für das Wochenende gut organisiert? Und ja, der Verein war gut aufgestellt, das Ausgabekonzept ging voll auf, das Richten der Portionen lief reibungslos, so wurden in einer halben Stundenschicht bis zu 60 Portionen fertiggestellt und ausgegeben. Es entstanden auch nie wie befürchtet lange Schlangen, so dass zahlreiche der vorher eingezeichneten Abstände auf dem Gelände nie benötigt wurden. Das Küchenteam bewies einmal mehr, wie eingespielt es ist und so war die Küche bereits am Sonntagmittag fast arbeitslos, lediglich die Portionen für die Nachmittagsabholzeit mussten noch gerichtet werden.

Doch das Schönste für alle Beteiligten waren die Rückmeldungen: „Danke für die tolle Idee“, „super organisiert“, „wie immer sehr lecker“ waren nur einige der zahlreichen positiven Rückmeldungen. Fazit des Wochenendes, für den Reiterverein lief diese Aktion mehr als zufriedenstellend. msk

