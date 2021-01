Sabine Petzold geehrt

Reilingen.Seit nunmehr 20 Jahren ist Sabine Petzold die Vorsitzende der Kultur- und Sportgemeinschaft (KuSG). Wofür sie von Bürgermeister Stefan Weisbrod im September mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde. Eloquent und mit viel Einsatz, aber auch mit Freude am Tun, hat sie in diesen Jahren die KuSG geformt und in ihr den Geist der Dorfgemeinschaft am Leben erhalten. Zum Wohl der Gemeinde, wie sich nun im Corona-Jahr zeigte, als sich die KuSG anschickte, die traditionellen Feste der Dorfgemeinschaft neu zu erfinden. / aw

