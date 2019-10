Saft oder Most sind der Lohn

Reilingen.Die Obstbäume tragen im Herbst schwer an ihren Früchten. Oft genug fallen Äpfel und Birnen entlang der Flurwege, wie beispielsweise am Sand- oder Burgweg, unbeachtet zu Boden, ziehen allenfalls Vögel und Wespen an.

Es ist schon eine Weile her, dass dieses Obst noch begehrt und vom „Feldschütz“ im Auftrag der Gemeinde öffentlich versteigert wurde. Sogar mit einer eigenen Obstpresse sprang die Gemeinde in die Bresche, damit die Selbstversorger das Obst zu Saft oder Most verarbeiten konnten. Doch gibt es heutzutage nur noch wenige Menschen, die die von der Gemeinde gebotene, kostenlose Erntemöglichkeit nutzen.

Doch gerade in Zeiten des immer wichtigeren Umwelt- und Klimaschutzes kann es ein kleiner Bestandteil dieser Anstrengungen sein, sich beim großen Wocheneinkauf soweit wie möglich auf lokale und regionale Lebensmittel der Saison zu beschränken oder eben teilweise zum Selbstversorger zu werden.

Gerne darf von den gemeindeeigenen Obstbäumen am Sandweg und am Burgweg hierzu geerntet und das Fallobst aufgelesen werden, um es einer sinnvollen Verwendung zuzuführen.

„Also, gehen Sie raus in die Natur“, ruft die Verwaltung auf, „strecken Sie sich, um das Obst von den Bäumen zu pflücken, oder bücken Sie sich, um das Fallobst aufzulesen und dann können Sie vielleicht bald ihren eigenen Saft, Most oder Schnaps trinken.“ jd/Br

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 16.10.2019