Sanitäre Anlagen beschädigt

Reilingen.Die Gemeinde wird den AV Reilingen, der gemeinsam mit Hockenheim die Ringkampfgemeinschaft bildet und derzeit in der Bundesliga an den Start geht, mit 15 000 Euro unterstützen und damit die zweite Saison des Teams in der höchsten deutschen Ringerklasse absichern. „Aber nur unter der Bedingung, dass sie den Titel holen“, wie Bürgermeister Stefan Weisbrod bei der Bekanntgabe des Beschlusses aus nichtöffentlicher Sitzung am Ratstisch schmunzelnd hinzufügte. Wahrscheinlich hatte er dabei die ruhmreiche Zeit der Reilinger Ringer vor Augen, die Anfang der 1980er eine Größe im Ringsport waren.

Nach dieser Mitteilung und der Entscheidung des Rates über die Annahme von Spenden hatten die Gemeinderäte noch einige Anliegen vorzutragen. Jens Pflaum (FDP) monierte die Turmuhr der katholischen Kirche, die auf zwei Seiten keine Zeit anzeige. Bürgermeister Weisbrod versicherte, dem nachzugehen, immerhin seien die Uhren in der Trägerschaft der Gemeinde und habe diese gerade viel Geld gezahlt, den Nachtschlag zu reformieren.

Agnés Thuault-Pfahler (CDU) monierte die Duschen in der Fritz-Mannherz-Halle von denen nur noch zwei mit Warmwasser aufwarten würden. Die Pumpen seien ausgetauscht worden, erwiderte Weisbrod und seitdem laufe es noch nicht rund, versprach er Besserung.

Schaden wird reguliert

Sabine Petzold (FW) wollte wissen, ob Berichte zutreffen, dass es in der Begegnungsstätte zu erheblichen Sachbeschädigungen gekommen sei. Gerüchteweise sei von einem Schaden bis zu 35 000 Euro die Rede, entstanden bei einer privaten Feier. „Sie muss nicht abgerissen werden“, grenzte Weisbrod den Schaden ein. Die Veranstaltung, so das Gemeindeoberhaupt, sei als private Geburtstagsfeier angemeldet worden, letztlich jedoch eine Oberstufenparty gewesen, die aus dem Ruder gelaufen sei. Insbesondere die sanitären Anlagen hätten gelitten. Der Schaden liege bei mindestens 2500 Euro.

Eine entgeltpflichtige „Flatrat-Trinkerparty“ statt einer privaten Feier – nicht jede Anmeldung für die Begegnungsstätte könne durchleuchtet werden, nahm Weisbord seine Mitarbeiter in Schutz.

Für den Bürgermeister geht es in erster Linie darum, dass der Schaden reguliert wird, mit der Familie, über die die Anmeldung lief, hat er schon Kontakt aufgenommen, genauso wie mit der Schulleitung aus der Nachbarkommune. Von allen Seiten, auch von den Schülern, sei ihm signalisiert worden, für den Schaden aufzukommen. Gleichzeitig sei die Bitte geäußert worden, auf eine Anzeige zu verzichten.

Was Patricia Faber (FW) nicht nachvollziehen könne. Solche Partys würden in der Reilinger Begegnungsstätte überhandnehmen, forderte sie dazu auf, hart durchzugreifen und den Oberstufenschüler ihre Grenzen aufzuzeigen. aw

