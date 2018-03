„Saubere Gemeinde“ soll den Lenz grüßen

Anzeige

Reilingen.Achtlos weggeworfenes Papier, Plastikflaschen, Pappschachteln, Dosen, Kaugummis und Lebensmittelverpackungen oder Speisereste schaden der Umwelt und verunstalten das Gemeindebild. Gemeinsam will die Gemeindeverwaltung dagegen angehen und mit Unterstützung der Vereine, der Bürger sowie aller freiwilligen Helfern die Gemeinde „putzen“.

Am Samstag, 24. März, von 10 bis 13 Uhr heißt es wieder „Ran an die Müllsäcke“ für eine saubere Gemeinde. Nach getaner Arbeit gibt es ab 11 Uhr zur Stärkung für alle fleißigen Helfer im Vereinsraum I in den Fritz-Mannherz-Hallen Essen und Getränke.

Das Gemeindegebiet wird für die Putzaktion in kleinere Abschnitte aufgeteilt und die angemeldeten Gruppen jeweils einem Abschnitt zugeteilt. Jede Gruppe erhält zu Beginn vom Bauhof der Gemeinde die erforderliche Anzahl Müllsäcke, dann geht es an die Arbeit.