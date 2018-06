Anzeige

Reilingen/Neulussheim.Eine Hose für weniger als 10 Euro, ein Hemd für 5 – wie kann das sein, dass Kleidung so wenig kostet? Es gibt kaum einen Markt, bei dem Schein und Realität so weit auseinanderliegen wie in der Bekleidungsindustrie, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen Jugend. Auf der einen Seite gebe es glamouröse Modenschauen, auf der anderen Seite würde die Kleidung zumeist unter sklavenähnlichen Bedingungen produziert.

Der Film „The True Cost – der Preis der Mode“ zeigt, welche Auswirkungen unser Konsum auf Mensch und Umwelt in den produzierenden Ländern hat, heißt es in der Pressemitteilung der Grünen. Die Reilinger Grünen zeigen den Film am morgigen Sonntag um 19.30 Uhr im Franz-Riegler-Haus.

Tauschen statt kaufen

Passend zum Thema veranstaltet die Grüne Jugend Kurpfalz-Hardt am Samstag, 9. Juni, von 14 Uhr bis 18 Uhr eine Kleidertauschparty im Alten Bahnhof. Auch hier ist der Eintritt frei.