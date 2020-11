Schokoküsse gibt es per Bestellung

Reilingen.Da dieses Jahr der Reilinger Adventsmarkt ausfallen muss und die „Kleinen Hasen“ keinen Stand haben werden, hat sich der Elternbeirat etwas einfallen lassen. Die leckeren Schaumküsse der Firma Trauth aus Herxheim wird es nun das dritte Mal bei den „Kleinen Hasen“ geben – diesmal auf Bestellung.

Um an die leckeren Schaumküsse heranzukommen, können diese e entweder per Mail an elternbeirat.hdkh@gmail.com bestellt werden (Paypal-Zahlung an elternbeirat.hdkh@gmail.com) oder es kann das Bestellformular im Briefkasten in der Hauptstraße 85 samt dem Geldbetrag bis 27. November, eingeworfen werden. Das Formular findet sich im Rathaus, auf der Homepage der „Kleinen Hasen“ und an weiteren Stellen in der Gemeinde.

Die Schaumküsse können am Samstag, 5. Dezember, zwischen 9 und 12 Uhr in der Hauptstraße 85 abgeholt werden. Der Erlös kommt den Kitakindern zugute. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.11.2020