„Schorlerock“in der Scheuer

Reilingen.In der Scheuer der Brennerei Schröder, Fröschau-Hof, bieten die Freien Wähler am Freitag, 28. September, ab 20.15 Uhr, eine Kultveranstaltung an, die jedes Jahr immer mehr Fans begeistert. Man kann davon ausgehen, dass die beiden Pfälzer Musiker Willi Brausch „Schorle Gidda Willi“ und Oliver Hermann „Dubbe Sax Olli“ aus Frankenthal von der ersten Minute an die Scheuer rocken werden. Es ist wieder Zeit für „Schorlerock“, meinen die Freien Wähler. Mitreißend interpretierte Songs und flotte Sprüche sollen das Publikum in Rekordzeit wieder zum Kochen bringen.

Passend zum „Schorlerock“ gibt es Weinschorle aus Dubbegläsern. Die wird auch noch mit der Hand gemischt, um das Maß einer „Pfälzer Schorle“ hinzubekommen.

„Hermann’s Musikanten“ spielen

Am Samstag, 29. September, ab 20 Uhr, werden „Hermann’s Musikanten“ aufspielen und ebenso für Stimmung sorgen. Bei vielen Festen in der Region haben sie das schon unter Beweis gestellt. Rustikale Speisen, wie beispielsweise Wellfleisch, Hausmacher-Teller, Vegetarisches sowie Kaffee und Kuchen werden die Veranstaltungen abrunden.

Am Freitag wird die Scheuer um 18 Uhr und am Samstag um 17 Uhr geöffnet und das bei jedem Wetter. Anfahrt ist auch über die Hauptstraße, Rewe-Parkplatz möglich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.09.2018