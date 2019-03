Schutz für Vögel

Reilingen.Seit den Anfängen des Vogelschutzes ist das Anbringen von Nistkästen fester Bestandteil aktiver Naturschutzarbeit. Künstliche Nisthilfen sind da sinnvoll, wo Naturhöhlen fehlen, weil beispielsweise alte und morsche Bäume nicht mehr vorhanden sind. Eine Situation, wie sie am Reilinger See gerade anzutreffen ist, wo ein Drittel des Bestandes an Hybridpappeln gefällt worden ist.

Im Februar waren Sommerquartiere für die nachtaktive Fledermaus ausgebracht worden. Nun folgten Nisthilfen für Höhlenbrüter, wie Meisen, Kleiber, Star oder Sperling. Sogar für den Wiedehopf ist Platz.

Der Gemeindebeschäftigte und Hobby-Ornithologe Herbert Nehiba stellte an geschützten, halbschattigen Stellen mehrere selbst zugeschnittene Holzpfosten auf und befestigte daran in etwa 2,20 Meter Höhe die Nisthilfen. Das Flugloch zeigt idealerweise nach Südosten. Wind und Regen sollen nicht in die Flugöffnung eindringen. Nehiba zur Seite standen der zweite Vorsitzende des Angelsportvereins Oliver Bender sowie der ASV-Jugendwart Frank Stubenrauch-Scheidt.

„Das Aufhängen von Nisthilfen ist eine einfache Möglichkeit, verlorengegangene Lebensräume auszugleichen“, meint ASV-Vorsitzender Helmut Berlinghof. Weshalb der Verein als Nutzer des Angelgewässers seinen Beitrag dazu leiste und die Patenschaft für die Nisthilfen übernehme. jd

