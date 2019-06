Schutzhütte erhält den Segen Gottes

Reilingen.Zu einer kleinen Andachtsfeier kam Pater Stefan vom Waghäuseler Kloster der „Brüder vom Gemeinsamen Leben“ in die Reilinger Schutzhütte, genannt „Rentnerhütte“, im südlichen Zipfel des Reilinger Waldes. Dort hießen ihn zahlreiche „Stammgäste“ der Hütte herzlich willkommen.

Die „Reilinger Hütte“ wurde zu einem „sehr segensreichen Ort der Begegnung auch über die Gemarkungsgrenzen hinaus“, so der dankbare Bürgermeister Stefan Weisbrod. „Wo Zwei oder Drei in meinem Namen beisammen sind“, sangen die Hüttenbesucher, angestimmt von Pater Stefan, der in seiner lebendigen und lebensnahen Ansprache auf die Bedeutung der Gemeinschaft hinwies und darauf, wie wichtig ein höflicher und von gegenseitigem Respekt getragener Umgang der Menschen untereinander ist.

Er spendete seinen Segen für das Bauwerk, das den Wanderern stets Zuflucht bietet und das auch zu einem sozialen Treffpunkt für die Wanderfreunde geworden ist. In seine Segensgebete schloss er die Wanderer, die dorthin kommen und alle, die im Wald tätig sind, mit ein. Bürgermeister Stefan Weisbrod bedankte sich bei Pater Stefan für sein Kommen, für seine lebendigen Worte und für die Gestaltung der schönen Andachtsfeier im Wald. „Sie haben die Aufnahmeprüfung für Reilingen bestanden, Herr Pater“, sagte der Bürgermeister und überreichte dem Gast aus Waghäusel eine Reilinger Mütze und eine Kochschürze.

Lob für die Initiatoren

Kurzum wurde Pater Stefan „als gastfreundliche Geste der Dankbarkeit“ somit zu einem „echten Reilinger“ ernannt. Der Dank galt auch den Initiatoren der Schutzhütte, die bereits vor drei Jahren in Dienst gestellt worden war, insbesondere Nikolaus Streck, Volker Wunsch und Fritz Ohnsmann. Weitere Dankesworte sprachen Volker Wunsch im Namen des VdK und Nikolaus Streck. Ihr Dank galt Pater Stefan, dem Bürgermeister, dem der Bau der Schutzhütte immer ein wichtiges Anliegen war, den Erbauern und allen „Waldfreunden“. Kürzlich waren auch die Ruhebänke am Kriegbach in der Nähe renoviert worden. zg

