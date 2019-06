Scotty verteilt Shirts und Medaillen

Reilingen.Unter dem Motto „Hier bist du der Star“, nahmen fünfunddreißig fußballbegeisterte Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren beim erstmalig vom SC 08 ausgerichteten Fußballcamp in der Top-Fit-Arena teil, wie der Verein mitteilt.

Organisiert und geleitet von FSJler und C-Lizenz-Inhaber Jannis Gallo, sowie weiteren Trainerlizenzinhabern, übte der Nachwuchs täglich in drei Trainingseinheiten á 90 Minuten mit viel Spaß und Freude bei hochsommerlichen Temperaturen an altersgerechten Torschuss-, Pass-, Koordination- und Technikübungen sowie in kleinen Spielformen, Dribblings aber auch an den Grundlagen der Taktik. Des Weiteren konnten die Jungkicker an fünf Stationen das DFB-Fußballabzeichen ablegen.

Im Mittelpunkt stand allerdings nicht nur der Fußball und so wurde von den Coaches auch immer wieder auf den Fairplay-Gedanken, die Teamfähigkeit wie auch den Respekt gegenüber anderen Spielern hingewiesen.

Aktionen wie Torwandschießen

Zwischen den Einheiten sowie während der Mittagspausen, an denen neben ausreichend Getränken-, gesundem Sportleressen sowie frischem Obst- und als Nachtisch kleine Kuchenstückchen angeboten wurden, konnten die Jungs an verschiedenen Aktionen wie Torwandschießen, Boccia oder einem Quiz die Zeit aktiv verbringen.

Nach dem Abschlussturnier am letzten Camptag, ließ es sich das Vereinsmaskottchen Scotty selbstverständlich nicht nehmen, jedem Teilnehmer sein Campshirt mit Medaille zu überreichen und für die tollen, gezeigten Leistungen zu gratulieren. Der Verein dankt allen Trainern, Betreuern sowie den fleißigen Händen im Hintergrund, die zu diesem Gelingen beigetragen haben. Außerdem dankt der Verein seinen Sponsoren und Mathias Stephan für die Unterstützung, heißt es abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 26.06.2019