Sebastian Schlöffel arbeitet an homogenem Chorklang

Weitere Sänger willkommen

Der gebürtige Koblenzer lebt mit seiner Familie in Reilingen. Er hat es sich auf die Fahne geschrieben, den guten Ruf des Gospelchors Reilingen in der Umgebung weiter auszubauen und den Chor einem breiteren Publikum bekanntzumachen. Des Weiteren möchte er neue Stimmen dazugewinnen. Hauptziel seiner Chorarbeit ist die intensive Arbeit an einem homogenen Chorklang sowie die weitere Förderung des mehrstimmigen Singens.

Neue Sänger sind jederzeit willkommen. Insbesondere in den Männerstimmen benötigt der Chor Verstärkung. Notenkenntnisse sind keine Voraussetzung. Interessenten brauchen lediglich Freude am Singen, Lust auf Bewegung und Begeisterungsfähigkeit.

Zurzeit probt der Gospelchor mittwochs für den Gottesdienst am Ostermontag, April, sowie für den Konfirmationsgottesdienst am 29. April, bei dem er von einer Band unterstützt wird. Chorerfahrung ist keine Bedingung. Geprobt wird jeden Mittwoch von 18.30 bis 20 Uhr im Franz-Riegler-Haus. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 26.03.2018