Sehnsucht – die erlaubte Sucht

Reilingen.„Traumfrau schon gefunden? Anerkannt und beliebt? Geldbeutel dick genug? Dann haben wir ja alles erreicht, oder? Was ist es, was trotzdem in uns seufzt, wünscht und sich sehnt?“ Fragen, die das hessische Comedy-Duo „Superzwei“, Jakob Friedrichs und Volker Schmidt-Bäumler, umtreibt und es zu einem humorvollen Gottesdienst zum Thema „Sehnsucht“ und der Frage, was den Menschen im Leben vorantreibt, inspiriert hat.

Jakob Friedrichs und Volker Schmidt-Bäumler räumen dabei mit dem Vorurteil auf, der christliche Glaube sei bierernst und nur in sakralen Häppchen zu genießen. Mit ihrer witzigen Art gestaltet „Superzwei“ dieses Gottesdienst-Special am Sonntag, 8. März, 10 Uhr, in der evangelischen Kirche. Zuvor findet ein Kirchencafé statt. Der Eintritt ist frei.

Bereits seit 1987 sind Volker Schmidt-Bäumler und Jakob Friedrichs als „Superzwei“ (bis 2002 unter dem Namen „nimmzwei“) live unterwegs und zählen sich der kirchlich-christlichen Musik- und Kulturszene zugehörig. Live schlüpfen die beiden hessischen Blödelbarden in die skurrilsten Rollen, wechseln häufig Outfit sowie Musikstil und interagieren mit dem Publikum.

Aufgrund dessen fühlen sich bei „Superzwei“-Konzerten sowohl ältere Semester als auch Kinder ab acht Jahren bestens unterhalten. Elf CD-Produktionen und eine DVD-Produktion zieren ihren Rucksack, den sie jährlich für Konzerte in ganz Deutschland und der Schweiz schnüren.

Seit Jahren als Duo unterwegs

Jakob Friedrichs ist Jahrgang 1968 und wohnt mit seiner Familie in Eschborn-Niederhöchststadt. Er ist staatlich anerkannter Sozialpädagoge. Jahrelang war er gefeierter und geächteter Kolumnist der Jugendzeitschrift „dran“, hat sogar in einem Buch diese Ketzereien gesammelt („Jakob bleibt dran“ ) und bietet diese Ergüsse seines Kleinhirns der Nachwelt zum Verkauf an. Außer auf der „Superzwei“-Bühne arbeitet Jakob in der Andreasgemeinde Niederhöchstadt als „Berufsjugendlicher“, wo er für die Jugendarbeit und neue geistliche Events verantwortlich ist. Zudem ist er in der Schulsozialarbeit für das Dekanat Kronberg tätig.

Volker Schmidt-Bäumler ist Jahrgang 1967 und wohnt mit seiner Familie direkt an der hessischen Grenze zu Baden-Württemberg im idyllischen Gorxheimertal. Als Grundschullehrer in Weinheim steht er sozusagen jeden Tag auf der Bühne, um seine „Löwen im Klassenzimmer“ zu bändigen. Seine völlig selbstlose „Wo-ich-bin-ist-vorn“-Mentalität lebt er außerdem noch auf der „Heidelpraise“-Bühne aus. Neben seinem Interesse an Formel 1-Rennen ist er bekennender Bierliebhaber sowie Anhänger von Eintracht Frankfurt und des SV Darmstadt 98.

Müsste er nicht selbst auf der Bühne stehen, würde er am liebsten als überzeugter Lichtfetischist gern selbst das Lichtmischpult bedienen.

Nun kommt das Duo zum Gottesdienst in die evangelische Kirche. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.02.2020