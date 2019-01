Seine herzliche Art bleibt unvergessen

Reilingen.Ganz einfach war der Weg zum Priestertum für Ernst Kneis ganz bestimmt nicht. Im Konvikt in Rastatt wollte er zum Abschluss seiner Schulzeit das Abitur ablegen, wie bei vielen seiner Altersgenossen kam es bei dem 1926 geborenen Reilinger anders. Ernst Kneis erhielt als 18-Jähriger den Stellungsbefehl zur Wehrmacht, kam in Belgien in englische Kriegsgefangenschaft und wurde im September 1945 entlassen. Bereits ein Jahr später gehörte er in einem humanistischen Bildungszug eines Mannheimer Gymnasiums zu den ersten Abiturienten der Nachkriegszeit.

Das Theologiestudium war sein klares Ziel, „es hatte sich so ergeben und war eigentlich eine konsequente Entwicklung“ resümierte er später des Öfteren. In Freiburg wollte er studieren, aber schon der Weg dorthin war nicht einfach, für die französische Grenze brauchte man einen Passierschein, der aber nicht rechtzeitig angekommen war. So unterbrach Ernst Kneis, zusammen mit dem aus Hockenheim stammenden späteren Priesterkollegen Johann Eustachi, die in Hockenheim begonnene Zugfahrt nach Freiburg. Auf Schleichwegen überschritt man die Grenzen, um dann wieder mit dem Zug weiterzufahren.

Jetzt konnte Ernst Kneis sein Studium beginnen, das er rasch durchzog und im Juni 1951 zum Priester geweiht wurde. In der heimatlichen St. Wendelinskirche feierte er seine Primiz, „ganz Reilingen“ war zusammen mit den Eltern Emma und Ludwig Kneis, die eine Landwirtschaft und einen Kohlehandel hatte, stolz auf den jungen Priester.

Nach Kaplansjahren in Mühlhausen, Bretten und Karlsruhe-Rintheim wirkte Ernst Kneis über ein Jahrzehnt im Kraichgau in Epfenbach und Spechbach. Fast 30 Jahre war er danach bis zu seinem Ruhestand in Waldbronn-Reichenbach. Rückblickend waren sich alle einig, dass dies ein Glücksfall für die gesamte Gemeinde war. Man schätzte ihn als Priester, man schätzte aber auch seinen Weitblick, Ideenreichtum und Einsatz. Das während seiner Amtszeit erbaute Pfarrzentrum trägt seinen Namen, die Gemeinde Waldbronn verlieh ihm die Ehrenbürgerwürde.

Seinen Ruhestand verbrachte er wieder in Reilingen, feierte hier 2011 sein Diamantenes Priesterjubiläum. Selbstverständlich war es für ihn auszuhelfen, wenn ein Priester gebraucht wurde, so auch bei Gottesdiensten im Altenheim St. Elisabeth in Hockenheim. Hier verbrachte er auch seine letzten Lebensmonate, als seine Kraft nachließ. Ernst Kneis wurde 92 Jahre alt und bleibt in bester Erinnerung als eine überzeugende Persönlichkeit – sein offenes Wort, seine feste Stimme, seine herzliche Art bleiben unvergessen. Dekan Grabetz brachte es schon beim Diamentenen Jubiläumsgottesdienst auf den Punkt: „Bei Ernst Kneis war immer die Kraft und Gelassenheit spürbar, die nur ein tiefer Glaube schenken kann.“ ba/Bild: Kneis

