Selbstbedienung ist erwünscht

Reilingen.Was steht eigentlich im öffentlichen Bücherregal? Spannende Romane oder uralte Schinken? Dass dort Belletristik, Fachbücher und Krimis neben der sogenannten Feel-good-Literatur – das sind Romane, die für Wohlbefinden sorgen sollen – parat stehen, will die Gemeindeverwaltung nun in regelmäßigen Beiträgen zeigen und Buchtipps präsentieren. „Allerdings ohne Garantie, dass das Buch noch im Regal steht. Schließlich vergehen zwischen dem Verfassen der Zeilen und der Veröffentlichung einige Tage und das Buch mag einen anderen Leser gefunden haben“, erklärt die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung.

Den Auftakt bilden drei Werke, die allesamt im Bücherregal der Gemeindeverwaltung zu finden sind und dort abgeholt werden können.

Die eiserne Kaiserin von Eleanor Cooney/Daniel Altieri: Im China des siebten Jahrhunderts gelingt es der schönen Konkubine Wu, den ihr hörigen Herrscher dazu zu bringen, sie zur Kaiserin zu machen. Auf ihrem Weg zur Macht stehen ihr Verbündete bei. Das sind buddhistische Mönche, die ihren Einfluss am konfuzianisch geprägten Hof ausdehnen wollen. Vor keinem Verbrechen schrecken sie zurück, aufgestachelt und geschützt durch die skrupellose Kaiserin. Da stellt sich ihnen ein mutiger Mann entgegen, der konfuzianische Richter Di. Er setzt alles daran, sein Land nicht in Blut und Terror versinken zu lassen.

Die Hütte – ein Wochenende mit Gott von William Paul Young: Vor Jahren ist Mackenzies jüngste Tochter verschwunden. Ihre letzte Spur wurde in einer Schutzhütte im Wald gefunden – nicht weit vom Camping-Ort der Familie. Vier Jahre später, mitten in seiner tiefsten Trauer, erhält Mackenzie eine rätselhafte Einladung in diese Hütte. Ihr Absender ist Gott. Trotz seiner Zweifel lässt Mackenzie sich auf diese Einladung ein. Damit beginnt eine Reise ins Ungewisse. Was er dort findet, wird Macks Welt für immer verändern.

Das Lied der Klagefrau von Wolf Serno: Göttingen, 1786. Alena, die schöne Klagefrau, und Julius kämpfen um Gerechtigkeit. Um eine alte Schande zu tilgen, nimmt Julius sein Medizinstudium wieder auf. Alena tut alles, um ihm zu helfen, und muss zusehen, wie er mit Spott und Häme überzogen wird. Damit nicht genug, mehren sich die Anzeichen für Julius Untreue. Tief verletzt zieht sich Alena zurück. Julius wiederum ist ebenso verzweifelt, denn in dem Hospiz, in dem er arbeitet, sterben Patienten unter mysteriösen Umständen. Warum kann er die Kranken nicht retten? Und wer ist der Kommilitone Heinrich, der eigentlich Henrietta heißt und sich in Julius verliebt hat? Im Mahlstrom aus Liebe, Hass, Treue und Intrige droht Alena unterzugehen.

„Alle Einwohner sind dazu eingeladen, Bücher zu spenden, sich am literarischen Angebot zu bedienen und miteinander ins Gespräch zu kommen“, ruft die Gemeindeverwaltung auf. Das Regal ist für alle Bürger öffentlich zugänglich und kann rund um die Uhr genutzt werden. zg

