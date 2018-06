Anzeige

Reilingen.Zu einer kurzen, aber nicht uninteressanten Sitzung traf sich der Technische Ausschuss am Donnerstagabend im Bürgersaal des Rathauses.

In der Hauptstraße 145 befindet sich die einzige Tankstelle im Ort. Vorwiegend der Produktwerbung dienen zusätzliche Werbeeinschübe für die Fahrbahndach-Attika und beleuchtete, wie auch unbeleuchtete Schriftzüge, die außen am Stationsgebäude angebracht werden. Die Luft- und Wasserinsel soll zudem einen neuen Anstrich erhalten und die Beleuchtung auf LED umgerüstet werden. Würden die neuen Werbeflächen etwa um einen Quadratmeter kleiner ausfallen, könnten sie als „verfahrensfrei“ durchgehen. So aber war der Technische Ausschuss gefordert, die Erfüllung des Einfügungsgebotes zu prüfen und zu bestätigen. Das geschah in übereinstimmender Art und Weise. Zugleich erhielt das Vorhaben, im Sanierungsgebiet „Ortskern Reilingen III“ gelegen, auch die erforderliche sanierungsrechtliche Genehmigung.

Haltestelle wird nicht verlegt

16 Wohneinheiten wird einmal die Seniorenwohnanlage umfassen, die in unmittelbarer Nähe des Pflegeheimes am südlichen Rand des Neubaugebietes „Herten II“ von einem privaten Investor errichtet wird. Bürgermeister Stefan Weisbrod informierte das Ratsgremium über den Eingang entsprechender Bauantragsunterlagen im Rathaus und die weitere Vorgehensweise.