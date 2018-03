Anzeige

Reilingen.Stefan Weisbrod kleidet seine Begeisterung in höchste Töne: Dass die Notar- und Mietverträge für das Seniorenzentrum, das im Neubaugebiet Herten II bis Herbst 2019 entstehen soll, unter Dach und Fach sind, ist für den Bürgermeister „wie wenn Weihnachten und Ostern zusammenfallen“. Schließlich gehe es nicht nur darum, die kommunale Infrastruktur um einen wichtigen Baustein zu erweitern und auf einen großen Bedarf vor Ort zu reagieren. Die veranschlagten Baukosten von rund 13,5 Millionen Euro machen das Vorhaben laut Weisbrod auch zu einem „Jahrhundertprojekt im Hochbaubereich“ für die Gemeinde.

Dass sich die Gemeinde Reilingen an dieser stolzen Summe nicht beteiligen muss, trägt ebenso zur guten Stimmung Weisbrods bei wie die Tatsache, dass der offizielle Baubeginn bereits am Donnerstag, 22. März, mit dem Spatenstich bevorsteht.

Mietvertrag über 25 Jahre

Als Investor und Bauträger tritt die Firma Orbau aus Zell am Harmersbach die Verwirklichung eines Wunsches an, den bereits Weisbrods Vorgänger Walter Klein geäußert hatte. Betreiber des Pflegeheims mit 84 Plätzen und Dienstleister in der Seniorenwohnanlage mit 16 Wohnungen wird die Arbeiterwohlfahrt (Awo), Bezirksverband Baden, die mit Orbau einen Mietvertrag über 25 Jahre abgeschlossen hat, wie Orbau-Geschäftsführer Burkhard Isenmann beim Pressegespräch mitteilte. Mit der Awo arbeite sein Unternehmen, das rund 160 Beschäftigte hat, seit Jahren erfolgreich zusammen. In den vergangenen 20 Jahren habe Orbau über 30 Seniorenpflegeeinrichtungen gebaut.