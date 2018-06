Anzeige

Reilingen.Auch wenn wir über Maria Magdalena nicht allzu viel wissen, fasziniert sie immer noch viele Frauen in der heutigen Zeit. Sie hatte Mut und großes Vertrauen, dass das, was sie tat, das Richtige ist und sie auf dem richtigen Weg war.

Dass es auch der richtige Weg war, zum Besinnungstag des katholischen Bildungswerkes ins Josefshaus zu kommen, um mehr über diese beeindruckende Frau zu erfahren und sich gleichzeitig einen Tag der Ruhe und Freude zu gönnen, zeigten die freudigen Gesichter der Teilnehmerinnen.

Was für ein besonderer Tag. Ein Tag für sich selbst, ein Ausbruch aus dem schnellen Alltag und ein Eintauchen in sein Inneres. Um richtig bei sich selbst anzukommen, machte Referentin Annemarie Assmann aus Reilingen zu Beginn eine kleine Atemmeditation und las einen Text zu Maria Magdalena vor, die sich gemeinsam mit Jesus von Nazareth auf den Weg machte und bis zu seinem Tod treu an seiner Seite blieb. Im Josefshaus war man sich einig, dass es von dieser besonderen Frau so wenig Überlieferungen gibt, weil sie eben eine Frau war. Frauen hatten vor 2000 Jahren keinen großen Stellenwert und aus diesem Grund verbirgt Maria Magdalena viele Geheimnisse. Und gerade diese Geheimnisse geben vielen Frauen heute Kraft.