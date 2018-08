Sie schickte über 400 000 Pakete auf die Reise

Reilingen.Selten ist nicht nur das Jubiläum an sich, nein auch der Beginn an einem 14. August ist eine absolute Ausnahme. Birgit Dorn, geborene Ziegler, begann nach Beendigung ihrer Schulzeit im Jahre 1978 ihre Tätigkeit bei der Firma Hopf. Lehr- und Arbeitsverhältnisse beginnen ja fast ausschließlich zum Monatsanfang, „beim Hopf“ wurde damals Nachwuchs gebraucht und so hat Birgit Ziegler einfach auf einen Teil der letzten Sommerferien verzichtet. Ein einmaliges Ereignis in der fast 90-jährigen Firmengeschichte.

„Und wie es damals begann, ist es noch heute, von Birgit Dorn gibt es kein Nein“, so Dieter Hopf in seiner Laudatio. „Bereitschaft zur Leistung und 40 Jahre lang in Vollzeit im Lager und Versand aktiv, das ist einfach vorbildlich. Damals gab es ja noch kein Amazon, aber Post von Birgit Dorn, die war schon jeden Tag in Deutschland und den angrenzenden Ländern unterwegs. Seit 1978 dürften das so um die 400 000 Pakete gewesen sein. Diesen Vorsprung müssen Amazon und Zalando erst mal noch einholen,“ so Dieter Hopf mit einem Schmunzeln.

„Die kleine Freche“

Auf 25 Jahre in der Reilinger Traditionsfirma kann Simone Keller zurückblicken. In Reilingen gelernt – in Reilingen geblieben, in der Buchhaltung fest etabliert und mit klarem und intensivem Hang für Zahlen mit ganzem Herzen für die Firma lebend. Da Keller zur schnellen Sorte Mensch gehört, war die Ehrung im Stenogramm-Stil die passende Art. Darüber hinaus sind ein gesunder Mutterwitz und Schlagfertigkeit tägliche Markenzeichen der Jubilarin. „Die kleine Freche von damals lebt im Alltag bis heute sympathisch fort“, so die lächelnde Umschreibung für die Jubilarin von Dieter Hopf.

Schon im April hat Ralf Ziegler sein 30-jähriges Betriebsjubiläum begangen – als Kavalier wartete er aber gerne mit dem Feiern auf die beiden Damen. Ralf Ziegler ist mit Abstand der „kälteste“ Mitarbeiter im Hause Hopf. Das kommt einfach daher, dass der Jubilar in der Abteilung Kälte arbeitet. In seiner Laufbahn „beis Hopfe“ hat er schon mehrere tausend Kühlvitrinen für Friedhöfe gebaut und installiert. Ralf Ziegler ist auch viel auf den Straßen Deutschlands unterwegs und baut Kühlräume vor Ort auf und übernimmt jahrein jahraus die Wartung der Anlagen und Aggregate.

Margarete Hopf betonte das angenehme Wesen von Ralf Ziegler und seine ausgeprägte Hilfsbereitschaft.

Mit einem großen Dank an die Jubilare für ihre Leistungen und ihre Treue zur Firma Hopf ging die Feierstunde mit einem kühlen Glas Sekt in den lockeren Teil über. dh

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.08.2018