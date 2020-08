Sie waren mit Engagement und Freude dabei

Reilingen.Wenn die Schüler nach den Ferien in die Friedrich-von-Schiller-Gemeinschaftsschule zurückkehren, wird es Veränderungen geben. Rektor Falk Freise verabschiedete die zwei langjährigen Lehrer Vera Seiler und Kurt Heißwolf sowie Schulsekretärin Gerda Hamann.

Schon mit den ersten Worten seiner Eröffnung lobte Freise seine Lehrer für deren Arbeit: „Dieses Schuljahr war für uns alle ein ganz besonderes. Pandemiebedingt hatten wir alle ein noch höheres Maß an Arbeit, standen vor großen Hürden – haben sie aber schlussendlich immer gut gemeistert. Darauf können wir stolz sein.“ Freise hofft, dass das neue Schuljahr planmäßig ablaufen kann.

14 Jahre war Kurt Heißwolf Teil der Bildungseinrichtung und geht nach über 40 Jahren Schuldienst in den Ruhestand. Freise betonte, dass ihm gerade die Berufsfähigkeit und Ausbildungsreife seiner Schüler immer sehr am Herzen lag. „Sie initiierten zahlreiche Kontakte zu hiesigen Firmen und Handwerksbetrieben, Sie entwarfen maßgeblich das Berufswahlcurriculum der Schule in der WRS und die Berufspowerecke. In Ihrer Zeit als Lehrer waren Sie sehr ,fortbildungsfreudig’. Ihre Übernahme von Sonderaufgaben ist vorbildlich und beeindruckend“, lobte Freise. Mit Heißwolf verliert die Schule einen geschätzten Kollegen, dem gute Zusammenarbeit in und außerhalb der Schule stets am Herzen lag.

Vera Seiler wird nach fast 40 Dienstjahren, davon 26 Jahren in Reilingen, in den Ruhestand gehen. Seilers besonderes Interesse während ihrer Dienstzeit galt immer der Religion, hier der katholischen. Sie engagierte sich in ihrer Heimatgemeinde Nußloch und war federführend bei der Planung und Umsetzung der schulischen Abschluss- und Weihnachtsgottesdienste. Auch in ihrem Fortbildungsportfolio lässt sich erkennen, dass ihre Leidenschaft und ihr Herz für die Vermittlung von Religion brennt. Eine weitere ist ihre Verbindung zur Ukraine und die Fähigkeit, russisch zu sprechen, was sie im zurückliegenden Jahr mit einer Praktikantin verwirklichen konnte. „Sie haben unsere Schule mit Ihrem Engagement und Ihrer freundlichen Art sehr bereichert. Ich bedanke mich ausdrücklich und sehr herzlich für Ihre geleistete Arbeit“, betonte Freise. Seiler freut sich auf die Zeit mit ihrer Familie, aber wird die Schule vermissen.

Neue Herausforderungen

Ein besonderer Dank ging an Konrektorin Alexandra Misra, die im vergangenen Schuljahr vor neue Herausforderungen gestellt wurde und stets gute Lösungen für die Schüler fand – sei es zeitversetzter Unterricht, unterschiedliche Pausenzeiten oder sich fast wöchentlich ändernde Stundenpläne. Dabei unterstützt wurde die Konrektorin von Stephanie Keller und Serpil Kücük. Sie sorgten dafür, dass der Schulalltag auch in Krankheitsfällen weiterlief.

Nach über einem Jahrzehnt an der Schiller-Schiller wurde Sekretärin Gerda Hamann in den vorläufigen Ruhestand verabschiedet. Seit dem 1. Oktober 2009 bereicherte sie die Schule mit ihrem freundlichen Wesen, ihrer liebevollen Art und ihrem Organisationstalent. Sie war Anlaufstelle für Schüler, Eltern, Behörden und Bevölkerung. Rektor Freise: „Du hast dich in die Tiefen des Schülerverwaltungsprogramms eingearbeitet, hast uns mit fantastischen Formularen, perfekten Prognosezahlen und wunderschönen Statistiken beglückt. Auch beim Aufbau der Ganztagsschule, den Verträgen des außerschulischen Personals, sowie der Gemeinschaftsschule warst du mit dabei. Es waren arbeitsintensive Zeiten, in denen getippt, organisiert, eingeladen und besprochen werden musste.“

Neben dem beruflichen Leben hat Gerda Hamann aber auch ein ausgefülltes Privatleben, sie freut sich auf die kommende Zeit mit ihrem Mann, ihren Kindern und Enkeln. „Gerda Hamann gebührt ein großes und ein ganz herzliches Dankeschön, für die sehr gute Mitarbeit und Unterstützung in den zurückliegenden Jahren“, so der Rektor.

Bürgermeister Stefan Weisbrod anerkannte ebenfalls ihre große Fachlichkeit und Menschlichkeit. Zusammen mit Personalrat Frank Powik überbrachte er die Glückwünsche der Gemeinde und der Verwaltung. Schließlich war Gerda Hamann über 27 Jahre bei der Gemeindeverwaltung beschäftigt. Mit den Stationen im Ortsbauamt, bei der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft und als stellvertretende Kassenleiterin zeigte sie sich als Allrounderin. zg

