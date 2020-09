Sie zeigen gutes Ballgefühl

Reilingen.Da Planungen in die ferne Zukunft in der jetzigen Zeit nicht möglich sind, setzten die Mitglieder des Tennisverein relativ spontan ein zweitägiges Sommercamp für ihre Jugendspieler an. Allerdings konnte dies nur im kleinen Rahmen stattfinden. Bei hochsommerlichen Temperaturen hatten die Teilnehmer zwei Tage intensives Training und sehr viel Spaß auf der Anlage.

Begonnen wurde mit einem Aufwärmtraining, gefolgt von diversen Trainingseinheiten mit sehr vielen Trink- und auch Essenspausen. In der Mittagspause stärkten sich alle in der Tennisklause, um danach das Training fortzusetzen. Am zweiten Tag gab es zum Abschluss ein kleines Turnier mit Urkunde für die Teilnehmer.

Übungen zur Koordination

19 Kinder wurden auf der Anlage des Tennisvereins begrüßt, die am Ferienprogramm der Gemeinde teilnahmen und einen ersten Einblick in das Spiel mit der Filzkugel erhielten. Vom Tennisclub wurden dazu alle erforderlichen Materialien zur Verfügung gestellt. Trainer und ehrenamtliche Helfer führten die Kinder durch verschiedene Geschicklichkeits- und Koordinationsübungen an die Bewegungsabläufe des eigentlichen Tennisspiels heran.

Insbesondere Kinder mit Erfahrung in anderen Ballsportarten entwickelten relativ schnell ein gutes Ballgefühl. Durch die für die verschiedenen Altersgruppen geeigneten Übungen kamen alle Teilnehmer zu ihrem Erfolgserlebnis.

Nach zwei Stunden Training wurden die Kinder mit Pizza aus der Tennisklause belohnt und danach durfte jeder noch einmal „richtig“ Tennis spielen.

Allzu schnell waren die drei Stunden vorüber, aber wer weiterhin Tennis spielen möchte, darf montags von 16 bis 17 Uhr im Kindertraining noch ein bisschen „weiterschnuppern“. nd/zg

