Simon Schell folgt auf Anna-Lena Becker

Reilingen.In der letzten Sitzung des Jahres wird ein Wechsel vollzogen, der sich in der November-Sitzung des Gemeinderates schon abgezeichnet hat: Anna-Lena Becker verlässt auf eigenen Wunsch den Rat. Ihren Platz wird Simon Schell einnehmen, der bei der Kommunalwahl im Mai 2019 zum ersten Ersatzkandidaten auf der Liste der Grünen gewählt wurde.

Mit der Verabschiedung von Becker und der Verpflichtung von Schell geht eine Reihe von formalen Beschlüssen einher. So werden die Ausschüsse neu besetzt, wobei die Änderungen die von den Grünen entsendeten Mitglieder betreffen. Neu zu wählen sind die Vertreter des Gemeinderates im Aufsichtsrat der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft (KWG) – hier sollen die Grünen künftig mit Lisa Dorn und Carolin Hoffmann vertreten sein. Und letztlich brauchen die Grünen eine neue Fraktionssprecherin – Lisa Dorn wird das Amt von Anna-Lena Becker übernehmen. Ihr Stellvertreter wird Simon Schell sein.

Betriebsplan des Forstes

Grün geht es weiter in der Tagesordnung – zumindest was die Farbe der Uniformen betrifft – die beiden Forstbezirksleiter Philipp Schweigler und Revierförster Gunter Glasbrenner werden dem Rat den Betriebsplan des Gemeindewaldes vorstellen.

Die beiden Forstleute rechnen für das kommende Haushaltsjahr mit einem Verlust von rund 9500 Euro im Betriebsplan. Dem Ertrag aus Holzverkauf, 35 000 Euro, stehen Aufarbeitungskosten von 18 000 Euro gegenüber, sodass aus diesem Posten ein geplanter Überschuss von 17 000 Euro verbleibt.

Allerdings handelt es sich hierbei um Planzahlen. Waldschäden und Klimawandel lassen es fraglich erscheinen, ob die Zahlen Realität werden. Beispielsweise war im letzten Quartal des laufenden Jahres ein Einschlag von 600 Festmetern Holz geplant – allein an Dürreholz war es die doppelte Menge. Wie in diesem Jahr soll auch im kommenden eine neue Kulturfläche angelegt werden.

Zur Kenntnis nehmen soll der Rat den Abschluss der Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfanstalt für die Jahre 2015 bis 2018. Der Bericht war dem Rat vor Jahresfrist bekannt gegeben worden. Die in ihm enthaltenen Anmerkungen der Prüfer sind zwischenzeitlich erledigt, sodass nun der Abschluss des Verfahrens festgestellt werden kann.

Neuer Gasvertrag wird angestrebt

Der Erdgaslieferant der Gemeinde hat seinen Vertrag zum Ende 2021 gekündigt. Was die Gemeinde zum Anlass nimmt, sich an der Bündelausschreibung Gas des Gemeindetags von Baden-Württemberg zu beteiligen. Beschlossen werden soll, sich mit allen Abnahmestellen der Gemeinde an der Ausschreibung zu beteiligen. Der neue Vertrag soll eine Laufzeit von drei Jahren haben – 2022 bis 2024. Ferner soll Erdgas mit einem Anteil von Bioerdgas von zehn Prozent ausgeschrieben werden. Damit trägt die Gemeinde den Anforderungen des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Rechnung.

Der Entscheidung über die Annahme von Spenden schließt sich die Debatte über zwei Bauangelegenheiten an. Im Alten Rottweg soll Bürofläche in Wohnfläche umgewandelt werden. Das Grundstück liegt im Gewerbegebiet und soll weiterhin gewerblich genutzt werden. Und in der Beethovenstraße soll ein Wohnhaus um eine Terrasse erweitert werden.

Nach den üblichen formalen Punkten am Ende der Sitzung – Mitteilungen, Bekanntgaben und Anfragen, endet die Dezember-Sitzung des Gemeinderates traditionell mit der Weihnachtsrede, die von einem Ratsmitglied gehalten wird.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.12.2020