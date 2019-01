Snowboarder sind stark im Aufwind

Reilingen.Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Wohl jeder hatte in den vergangenen Tagen in den Medien von den Schneemassen in den Alpen gehört. Die Teilnehmer des Skischulwochenendes des TBG durften sich davon selbst überzeugen. Bereits die Hinfahrt gestaltete sich als kleines Abenteuer aufgrund der Straßenverhältnisse. Auch die Tatsache, dass nach über zehn Jahren endlich wieder ein Doppeldecker zum Einsatz kam, war eine Besonderheit.

Der Ansturm auf die Ausfahrt war in diesem Jahr so enorm, dass Skischulleiter Volker Müller alle Hände voll zu tun hatte. Trotz Doppeldecker war selbst die Warteliste gut gefüllt. So startete am Freitag eine große Gruppe in Richtung Süden. Bereits früh säumten Schneeberge die Straßen, die immer höher wurden, je näher man den Bergen kam. Mit viel Glück passierte die Reisegruppe den Fernpass noch ohne Schneeketten und erreichten schließlich gegen Mitternacht ihre Unterkunft in Imst.

Obwohl die Nacht somit nicht allzu lang und erholsam war, freuten sich alle am nächsten Morgen auf den Skitag. Im Skigebiet Hochzeiger angekommen stand zunächst die Einteilung der Skikurse auf dem Programm. Hier zeichnete sich insbesondere bei den Snowboardern mit drei unterschiedlichen Gruppen ein erfreulicher Aufwärtstrend ab.

Dank der zahlreichen Übungsleiter konnten alle in kleinen Gruppen unterrichtet werden und jeder sein persönliches Fahrkönnen optimal verbessern. Während sich die Kleinsten am Übungshang an die ersten Kurven herantasteten, erkundeten die anderen Gruppen das Skigebiet und konnten im Tiefschnee erste Erfahrungen sammeln.

Sicht wird immer schlechter

Nach diesem ersten schneereichen Skitag und einem gemütlichen Abend erwartete die Gruppe am nächsten Tag sogar noch mehr Schnee. Die Bedingungen waren vormittags jedoch trotzdem noch sehr gut, erst gegen Mittag zog es immer mehr zu und im dichten Schneetreiben wurde die Sicht immer schlechter.

Nach dem obligatorischen Gruppenfoto musste schon wieder die Heimreise angetreten werden, die zunächst nur auf Schneeketten möglich war. Auch der Fernpass war aufgrund der Schneemassen gesperrt, so dass die Alternativroute uns über den Arlberg führte. Was bleibt, ist die Begeisterung über die positive Resonanz und den enormen Zuspruch, der dem Verein das größte und teilnehmerreichste Skischulwochenende bescherte. zg

