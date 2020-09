So alt wie die Dinosaurier

Hallo Kinder! Sind die Schildkröten auf den Bildern nicht süß? Also ich finde die Reptilien ja super spannend. Wusstet ihr, dass die ersten Schildkröten vor mehr als 220 Millionen Jahren auf unserem Planeten aufgetaucht sind? Einige von ihnen haben also zeitgleich mit den Dinosauriern gelebt! Es gibt übrigens 341 verschiedene Arten mit über 200 Unterarten. Manche Schildkröten leben im Wasser, andere an Land. Und sie sind fast überall auf der Welt zu finden. Es gibt auch sogenannte Riesenschildkröten. Die können in der freien Natur bis zu 290 Kilogramm schwer werden – das ist so schwer wie ein Klavier. Einige von ihnen, wie die Galapagos-Riesenschildkröte, leben auf einer Inselgruppe mitten im pazifischen Ozean. Bei uns in Deutschland sind viele Schildkröten streng geschützt: Wer so ein Tier halten möchte, braucht Papiere. Außerdem können die Reptilien über 100 Jahre alt werden. Man sollte sich also vorher genau informieren, bevor man sich eine Schildkröte als Haustier kauft. Wichtig ist nämlich auch, dass die Tiere in Winterstarre fallen, das heißt, die Körpertemperatur sinkt entsprechend der Außentemperatur. Die Körperfunktionen schalten sich dabei fast völlig aus – also gebt acht auf die Reptilien.

