So viele Teilnehmer wie nie zuvor

Reilingen.Schon Goethe wusste: „Warum in die Ferne schweifen? Sieh das Gute liegt so nah.“ Nach diesem Motto lud die Gemeinde Reilingen „ihre Silberperlen“ zum Seniorenausflug ins benachbarte Mannheim ein. Und der Ausflug brach alle Rekorde: Mit 175 Senioren hatte der Ausflug der Gemeinde so viele Teilnehmer wie noch nie.

Vier voll besetzte Busse gefüllt mit guter Laune fuhren bei spätsommerlichem Kaiserwetter mit strahlendem Sonnenschein von Reilingen in das schöne Mannheim. Dort ging es auf das Ausflugsschiff „Kurpfalz“. Bei der Hafenrundfahrt erfuhren die Teilnehmer Interessantes über die Häfen Mannheim und Ludwigshafen.

Nach dem Ausflug auf dem Wasser ging es weiter in den vielbewunderten Luisenpark. Den Abschluss der Tour führte in den kleinen Odenwald zum Gasthof „Zur Rose“ in Weinheim-Oberflockenbach. Hier war noch mal die Gelegenheit, die Gemeinschaft zu genießen und beim gemütlichen Abendessen den Tag Revue passieren zu lassen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 02.10.2018