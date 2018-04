Anzeige

Reilingen.17 Mitglieder hieß Rüdiger Astor, der Vorsitzende des Vereins der Vogelfreunde, zur Hauptversammlung im „Vogelpark“ willkommen. In seinem Jahresrückblick ging der Vorsitzende auf die Pflegearbeiten im Park und die regelmäßigen Teichreinigungen ein. Hinzu kam vor Ostern der Frühjahrsputz im Park. Neben den festen Veranstaltungen wie Mitgliederversammlung und Winterfeier veranstaltet der Verein am Samstag, 21. Juli, ein Sommerfest im Park und nimmt am Kinderferienprogramm teil.

Kassiererin Gabi Zacheus informierte über die Finanzlage des Vereins. Wie schon in den vergangenen Jahren hielten sich die Ausgaben und Einnahmen die Waage. Rosemarie Dobler lobte im Namen der Kassenprüfer die vorbildliche Kassenführung.

Der Vorstand Turnusmäßig stand die Wahl eines Teils des Vorstands an: Zweiter Vorsitzender: Frank St. Onge, Kassiererin: Gabi Zacheus, Schriftführerin: Petra St. Onge. Zuchtwart für Vögel: Rüdiger Astor, Beisitzer: Traudel Niedermeier, Barbara Schwalbe, Andrea Astor und Udo Umbreit, Kassenprüfer: Rosemarie Dobler und Hans Stäble. pso

Es folgten die Wahlen zum Vorstand, bei der ein Teil der Positionen auf dem Stimmzettel stand, bevor Vorsitzender Rüdiger Astor die Termine für das Jahr 2018 bekannt gab und sich bei den Mitgliedern für ihren täglichen Einsatz im Vogelpark bedankte. Sein Dank galt auch den zahlreichen Spendern, Helfern und Ideengebern sowie dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit. pso