Sommerfest mit zwei Regatten

Reilingen.Auf dem Gelände des Obst- und Gartenbauvereins findet am Wochenende das Sommerfest statt. Eröffnet wird es am heutigen Samstag um 17 Uhr im Festzelt. Gleichzeitig startet an der Kleinen Hertenbrücke die traditionelle Apfelregatta.

Im Angebot hat der Verein heute zahlreiche Grillspezialitäten, dazu als besonderen Leckerbissen Ochsenbacken mit Meerrettich. Gegen 18 Uhr soll die Apfelregatta zu Ende sein, um 19 Uhr findet dann im Festzelt die Siegerehrung statt.

Morgen, Sonntag, wird das Sommerfest um 10.30 Uhr mit dem Frühschoppen fortgesetzt. Die Gäste dürfen sich auf deftige Hausmannskost freuen, unter anderem mit Leberknödel und Pfälzer Teller und als besonderen Leckerbissen auf den Gärtnerrollbraten. Und nicht natürlich auf das reichhaltige Kuchenbuffet. Um 16 Uhr startet die Kindergarten-Regatta an der großen Hertenbrücke – in den vergangenen Wochen haben die Kinder eifrig an ihren Booten gebastelt. Um 18 Uhr findet im Festzelt die Siegerehrung statt.

Für die Kinder hat der Verein ein kleines Unterhaltungsprogramm organisiert, unter anderem mit Hüpfburg, Olympiade und einem Luftballonkünstler. sz

