Sommerspaß soll stattfinden

Reilingen.Trotz der Corona-Pandemie will die Gemeinde in Kooperation mit den Vereinen ein Ferienprogramm im Sommer für Kinder auf die Beine stellen – unter den gegebenen Abstands- und Hygieneregelungen. Derzeit ist die Verwaltung in Absprachen mit den Vereinsvertretern, so Bürgermeister Stefan Weisbrod in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. „Judo hat uns schon abgesagt“, sagte Weisbrod, denn dies sei ein Sport mit Körperkontakt. Hintergrund sei dabei auch, dass die Gemeinde die Familien in den Sommerferien nicht allein lassen wolle.

Die Corona-Lockerungen kommen auch der Betreuungsarbeit zugute. Immer wieder galt der Gedanke den Familien, wie es vonseiten der Gemeinde heißt.

Es soll der Anspruch der kommunalen Betreuung sein, immer eine gute Tagesstruktur für die Kinder, aber auch für die Familien anzubieten. Daher planen die Verantwortlichen zurzeit die Sommerferienbetreuung. Gleichzeitig möchten die Mitarbeiter auch alle Eltern daran erinnern, ihre Kinder so schnell wie möglich dafür anzumelden. Denn pro Ferienwoche ist die Anzahl auf 50 Kinder begrenzt. vas/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.06.2020