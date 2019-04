Songs auf Kurpfälzisch begeistern

Reilingen.Der Andrang und die Vorfreude waren groß: Wieder einmal konnte der SPD-Ortsverein mit Charly Weibel und seinen Mitstreitern aus Walldorf und Wiesloch in Reilingen einen Nachmittag in der „Muddersproch“ veranstalten. Mit „MundArt“ signalisierten die Künstler schon auf den Einladungsplakaten, dass sie Lieder und Texte in der Muttersprache durchaus als Kunst verstanden haben wollen. In ihrer kurzen Begrüßung kündigte Inge Geier vom Forum 84 Walldorf ein Konzert in Englisch, „Kurpälzisch“ und „Reilingerisch“ an. Und schon legten Charly Weibel und die „Scones“, die „Little Kurpfalz Cover Band“ alias Dr. Helmut Dörr und Jürgen Köhler richtig los.

Die Spezialität der „Scones“, klassische Hits der 1960er und 1970er Jahre in Mundart darzubieten, ließ durch den Wiedererkennungswert sofort den Funken zum Publikum überspringen und animierte zum Mitsingen. Die Palette der Lieder erstreckte sich dabei über Sanft-Nachdenkliches bis hin zum ausgelassenen Nonsens.

Beispiele für ersteres bot die feinfühlige Interpretation des Cat-Stevens-Songs „Father and son“, ergänzt durch Geschichte eines Generationenkonfliktes von Gustl Riemensperger, ebenfalls vom Forum 84 Walldorf, mündend in der nachdenklichen Erkenntnis, dass „als ich endlich einsah, dass mein Vater recht hatte, meine Kinder anfingen zu widersprechen“. Oder in dem Beatles-Song „Let it be“, in dem ein Engel den tröstlichen Rat gibt „Nemm’s net schwer“.

Ausufernd lustig gaben sie sich wieder in dem alten, von den Monkees bekannt gemachten Neil Diamond Hit „I’m a believer“ aus dem sie im Refrain „ Trink mer noch ä Bier? No, Wei’ isch mer liewer“ machen.

Ansehnliches Repertoire

Dem mochte auch Charly Weibel nicht nachstehen und schöpfte sein inzwischen ansehnliches Repertoire aus. Sehr nachdenklich gab er sich bei „Irgendwu bisch Du“, in dem er an einen ehemaligen, zu früh verstorbenen Kollegen erinnert, oder in „Ich geh immer weida“, in dem er seine Lebensphilosophie des Nie Aufgebens darlegt. Dann wieder belehrend in seinem Sprachkurs „Fa Reigeplaggde“, seiner Hymne auf seine „Reilinger Sproch“, oder herrlich verschroben in seinem „Geelariewesalohd“ und in „Fa uff Afrika“, wo er so richtig aus dem Leben gegriffen die Tücken des Kofferpackens auf seine unnachahmlich augenzwinkernde Art schildert.

Äußerst unterhaltsam gestalteten auch Inge Geier und Gustl Riemensperger ihre Wortbeiträge in „Kurpälzer und Pälzer Sproch“ und ließen damit keinen Bruch zwischen den Liedbeiträgen aufkommen.

Und so vergingen die zweieinhalb Konzertstunden wie im Flug und dachte man, mit „Hey Jude“, das lautstark vom Publikum mitgesungen wurde, habe das Konzert seinen Höhepunkt erreicht, setzten die Musiker mit dem „Friedhofslied“ von Charly Weibel noch einen drauf, bei dem es so manchen nicht mehr auf dem Stuhl hielt.

Abschied mit „Ihr kennt jetzt gäh“

Die Zuschauer hätten gerne weitere Zugaben gehört, aber mit dem Schlusslied „Ihr kennt jetzt gäh“ musste dann doch die wunderbare Veranstaltung enden, die Zuhörern und Akteuren gleichermaßen enorme Freude gemacht hatte. dr

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 27.04.2019