Sparen für die Umwelt

Reilingen.Ein Wirkungsgrad von über 92 Prozent macht das im Heizungsraum der Fritz-Mannherz-Hallen installierte Blockheizkraftwerk (BHKW) zu einem kleinen Wunderwerk ökologischer Nützlichkeit.

Markus Sohn von den Stadtwerken Speyer, die der Gemeinde bei der Installation der Anlage beratend zur Seite standen, kann mit noch beachtlicheren Zahlen aufwarten. Doch zunächst bringt er Bürgermeister und Gemeinderäte, die bei der offiziellen Inbetriebnahme des BHKW mit dabei sind, zum Staunen. Denn in dem Raum ist nur das leise Surren des Gasbrenners zu hören, der für die Grundlast sorgt. Kaum öffnet Sohn jedoch die Abdeckung des BHKW wird es laut. Und dem Blick der Betrachter zeigt sich ein Vierzylinder-Motor, wie er in jedem Fahrzeug zum Einsatz kommt.

Doch im Gegensatz zum Pkw, der nur auf einen Wirkungsgrad von rund 50 Prozent kommt, wird der Motor mit Erdgas angetrieben. Und erzeugt dabei in der Stunde 20 Kilowattstrom und 40 Kilowatt Wärme. Damit ist das Blockheizkraftwerk, dessen Kosten rund 84 000 Euro betragen, in der Lage, rund 38 Tonnen CO2 jährlich einzusparen. Und da das BHKW noch Strom erzeugt, hat sich die Investition in rund sieben Jahren gerechnet.

Weshalb Bürgermeister Stefan Weisbrod von einer Win-win-Situation für Umwelt und Kämmerer sprach und auch Norbert Schlör von der gleichnamigen Firma aus Speyer dankte, von der die Anlage installiert wurde, mit der nun Schillerschule und Mannherzhallen mit Strom und Wärme versorgt werden.

Sohn macht noch eine zweite Rechnung auf – für jeden eingesetzten Kubikmeter Gas produziert das BHKW zehn Kilowattstunden Energie, rund 40 Prozent Strom und 60 Prozent Wärme. Macht bei einem Einsatz von 60 Cents fürs Gas einen Gewinn beim Strom von 1,20 Euro und die Wärme gibt es obendrauf. Und das Erdgas? In der Pfalz läuft schon ein Pilotprojekt, dieses aus dem CO2 der Luft zu gewinnen. aw

