Reilingen.Ein Maifest unter der Dorflinde, das hört sich nach Idylle und Tradition in Reinkultur an. Und genau so war es auch: Behaglicher hätte man nicht sitzen können unter dem grün belaubten Baum im Herzen von Reilingen. Die Freien Wähler der Spargelgemeinde hatten zu diesem Fest eingeladen, um den Frühling zu zelebrieren. Und natürlich, um sich dem weißen Gold hinzugeben, das auf den Tellern in Form von feinst zubereitetem Salat kredenzt wurde.

„Mal mit, mal ohne Eier“, verriet Sabine Petzold, Vorsitzende der Freien Wähler, „gerade so, wie es die Köchinnen aus unseren Kreise selbst zu Hause am liebsten mögen.“ Die Spargel waren von den Höfen von Peter Geng und Klaus Schröder direkt in die Töpfe gewandert und mundeten den Besuchern des Festes bestens.

Die Botschafterin des Asparagus machte der Zusammenkunft ihre Aufwartung, denn dort, wo das weiße Gold sich zeigt, will sie natürlich auch sein. Als Spargel- und Erdbeerprinzessin war Nikola I. natürlich auch darauf bedacht, dass die roten Früchtchen ihren Ehrenplatz erhielten. So servierten die Freien Wähler eine Maibowle und leckere Kuchen, in denen die Erdbeeren mit verarbeitet worden waren.