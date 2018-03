Anzeige

Reilingen.Die Erstklässler sind mit Eifer dabei, wenn in den letzten Schulstunden, von 15 bis 15.45 Uhr, in den Arbeitsgemeinschaften „Freies Spiel und Bewegung“ und „Brettspiele und andere Spiele“ gemeinsam gespielt wird, wie es den Kindern gefällt. Beide AGs werden von der Kommunalen Betreuung an vier Wochentagen angeboten.

Die Betreuer geben Anregungen und spielen gerne mit, wenn die Kinder das von sich aus möchten. Die Grundschulkinder gehen völlig in ihren Spielen auf. Es ist immer wieder beeindruckend, wie mit einfachen Gegenständen, wie Holzklötzchen und Pappschachteln eine Fantasiewelt gestaltet wird, wie nur die Kinder sie kennen.

Für weitere Rückfragen steht Sven Seiler, Telefon 06205/2 89 02 54, oder unter der E-Mail-Adresse Kernzeit@Reilingen.de zur Verfügung. zg