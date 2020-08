Spielend den Forst erleben

Reilingen.Die Ferienzeit bringt dieses Jahr wieder großer Hitze mit sich, so dass eigentlich nur ein Schwimmbad Abhilfe schaffen könnte. In diesen Zeiten ein nicht ganz so leichtes Unternehmen. Aber die Kommunale Betreuung findet auch dieses Jahr andere Wege.

In der Bürgerbegegnungsstätte sind seit Anfang des Monats bis einschließlich Freitag, 21. August, die Grundschulkinder zur Ferienbetreuung zu Gast. Auch das ist derzeit kein ganz einfaches Unterfangen, sind die Gruppen doch auf maximal 50 Kinder begrenzt und soll den Schülern dennoch ein angenehmes Urlaubsgefühl vermittelt werden. Die Kinder sind viel an der frischen Luft, werden immer wieder in Kleingruppen zu den einzelnen Spielaktionen eingeteilt und waschen sich ständig die Hände.

Neben dem Erkunden einer unbekannten Welt – wenige Gehminuten außerhalb der Sichtweite der Reilinger Häuser – kommt auch die Neugier auf die Kulturlandschaft nicht zu kurz. Natürlich gibt es auch Radtouren, Schnitzeljagden und kreatives Gestalten und Basteln mit Naturmaterialien sowie eine Waldwanderung.

Nun auch im dritten Jahr steht den Kindern und den Mitarbeitern der kommunalen Betreuung dabei der Bauwagen zur Verfügung. Dieser ist zunächst ein praktisches Beförderungsmittel für große und kleine Spielsachen. Auf dem Platz neben der Bürgerbegegnungsstätte dient er außerdem zur nächtlichen Sicherheitsverwahrung. zg

