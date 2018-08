Spielend die Natur erkundet

Reilingen.Die Ferienzeit bringt große Hitze mit sich, so dass eigentlich nur ein Schwimmbad Abhilfe schaffen könnte. Aber die Reilinger finden ja schon immer andere Wege, des-wegen gehen die Kinder nicht ins kühle Nass, sondern in den Wald.

In der Bürgerbegegnungsstätte war für die Grundschulkinder jede Menge Ferienspaß im Angebot. Dass das neue Angebot, das von Sven Seiler, dem Leiter der kommunalen Betreuungsangebote, konzipiert wurde, ankommt, zeigten die Anmeldezahlen. Es werden 105 Kinder in den sechs Wochen Sommerpause betreut. Damit nutzen knapp 40 Prozent aller Grundschüler die Sommerferienbetreuung. „Ich habe mit einer Veränderung der Betreuungszahlen gerechnet, aber dass das so einschlägt, habe ich nicht erwartet“, gab Sven Seiler zu verstehen. „Wir haben die Anmeldezahlen im Vergleich zu 2017 um rund 30 Prozent erhöht.“

Für die Kinder gab es an jedem Ferientag im Wald ein großes Wagnis zu meistern: Ein befestigter Waldweg ohne störende Hindernisse lud geradezu zu Geschwindigkeitstests ein: So zogen die Gokarts und Racer auf dem Wegabschnitt, der als Spielstrecke ausgewiesen war, ihre Bahn. Vorausschauendes Fahren, Geschicklichkeit im Bewegungsablauf und das Bemühen um gegenseitige Fairness ergaben sich weitgehend von selbst.

Neben dem Erkunden einer unbekannten Welt – wenige Gehminuten außerhalb der Sichtweite der Reilinger Häuser – kam die Neugier auf die Kulturlandschaft nicht zu kurz: Forstrevierleiter Andreas Kolb zeigte den Kindern anhand vieler Beispiele die Schönheit und Zerbrechlichkeit der Lebensgemeinschaft Wald.

Bauwagen als neues Hilfsmittel

Caro Hoffmann vom Wersauer Hof veranschaulichte bei einer Führung extra für die Ferienkinder, wie Umweltschutz und Landwirtschaft sich gegenseitig ergänzen und bereichern. Die Kinder lernten viel über ein kluges und sensibles Wesen, das viel Platz und Zuwendung braucht: das Pferd. Caro Hoffmann erläuterte immer wieder, dass Pferde, Kühe und auch andere Nutztiere Respekt verdienen. Dieser Gedanke beeindruckte die Kinder, die mit vielen Fragen ihr Interesse zeigten.

Natürlich kamen auch Radtouren, Minigolf, Schnitzeljagd und kreatives Gestalten mit Naturmaterialien nicht zu kurz. Wer wollte, konnte beim Zubereiten des leckeren Mittagessens helfen. Es wurde wie immer mit Zutaten aus der Region frisch gekocht. Gemeinsam ließen sich die Kinder das Essen dann schmecken.

Seit neuestem steht den Kindern und den Mitarbeitern der kommunalen Betreuung ein Bauwagen zur Verfügung. Der Bauwagen ist zunächst ein praktisches Mittel zum Befördern großer und kleiner Spielsachen: Alles, angefangen von Wachsmalstiften bis hin zu Gokarts und Racern, findet dort Platz. Auf dem Platz neben der Bürgerbegegnungsstätte diente der Bauwagen zur nächtlichen Sicherheitsverwahrung insbesondere der Racer, der Sonnenschirme und der Mineralwasserkästen, damit die Sachen für die Kinder nicht im Schutz der Dunkelheit verschwinden.

Im laufenden Schuljahr soll der Bauwagen als Ort zum Malen und Verweilen insbesondere für die Mittags- und Nachmittagskinder der Kommunalen Betreuung auf dem Schulgelände eingesetzt werden.

Seit dieser Woche steht der Bauwagen für die Ferienbetreuung nicht mehr im Wald, sondern wieder auf dem Gelände der Schillerschule. Dort wird das Ferienprogramm rund um den Bauwagen bis zum 7. September fortgesetzt. kb

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.08.2018