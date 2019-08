Spielerisch den Sport erlernen

Reilingen.Durch das Tennisspielen lernen Kinder auf spielerische Weise ihre eigenen Fähigkeiten kennen und fördern ihre körperliche und geistige Entwicklung. Schnell ist der Ehrgeiz geweckt mit dem Schläger den Ball treffen zu wollen, heißt es in einer Pressemitteilung des Tennisclubs, der sich bemüht, seine Jugendabteilung zu verstärken.

Sich zu bewegen, mit Freunden zu toben und den Umgang mit verschiedenen Bällen zu üben, all das zeichnet das abwechslungsreiche Training aus, wobei der Spaß immer im Vordergrund steht. Legendär die Abkühlung bei den Wasserspielen im Sommer, betont der Verein.

Aber nicht nur die Kinder hätten in der Gruppe Spaß, auch das Betreuerteam erfreue sich an leuchtenden Kinderaugen, wenn die ersten Treffer über das Netz gelingen. Jede Woche darf ein anderes Kind den Wanderpokal mit nach Hause nehmen und ihn voller Stolz eine Woche bei sich behalten.

Start bei Medenrunde geplant

Die größeren Kids nehmen nach dem Montags-Tenniskindertraining schließlich am Jugendtraining bei Trainer José teil. In Gruppen mit maximal sechs Kindern, wird hier schon intensiver mit der Filzkugel um die ersten Punkte gespielt.

Gerade im Jugendalter sind die Betreuer des Tennisvereins nach wie vor auf der Suche nach Zuwachs in unserem Verein. Schließlich möchten sie in den nächsten Jahren Jugendmannschaften melden und an der Medenrunde teilnehmen. In diesem Jahr konnten sechs Jugendliche in Kooperation mit dem Nachbarverein in Kirrlach ihre ersten Spiele absolvieren und so Erfahrungen sammeln. Spiel, Satz und Sieg, Regeln aber auch der Umgang mit einer Niederlage wurden hier in der Mannschaft erlernt.

Tennis ist für alle Altersklassen ein idealer Sport an der frischen Luft. „Du musst es finden, sonst findet es niemand für Dich“ – ein Zitat von einer großen Tennislegende Björn Borg. In diesem Sinne möchte der Tennisverein angesprochen werden, sei es doch nie zu spät neu zu beginnen oder neu zu starten. di

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 05.08.2019