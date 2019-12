Springer: Gott geht den Weg mit uns durch die Zeit

Reilingen.Wenn an Heiligabend die Glocken der katholischen Kirche läuten und die Menschen, die durch die kalte Abendluft durch die Straßen laufen, zusammen rufen, dann ist Weihnachten da. So geschah es auch in Reilingen, denn für viele Menschen ist es wichtig, diese besondere Nacht, die Geburt Jesu, zu feiern. In Gemeinschaft und mit leuchtenden Kerzen begann die Christmette. Diakon Robert Mook verkündete das Weihnachtsevangelium und nachdem Kaplan Tobias Springer das Jesuskind in die Krippe gelegt hatte, sang die ganze Gemeinde „Stille Nacht, heilige Nacht“.

Heute kann es leicht geschehen, dass die Menschen das Ereignis im ganzen Weihnachtstreiben leicht übersehen. Deshalb griff es der Kaplan in seiner Predigt auf und sagte, dass Weihnachten für ihr kein nettes Fest sei, sondern ein Jahrestag eines so großen und weltumkrempelnden Ereignisses, dass sogar unsere Zeitrechnung damit begonnen hat. „Es ist eine Wahrheit, eine Wirklichkeit, zu der ich Stellung nehmen muss“, sagte Springer und bezeichnete die Menschwerdung Gottes als einen Paukenschlag in der Menschheitsgeschichte. „Ob der einzelne Mensch daran glaubt oder nicht, Weihnachten gehört untrennbar zu unserer Geschichte dazu“, sagte er und fügte hinzu: „Mindestens genauso wichtig und wertvoll ist ein vertrauender Glaube. Ich vertraue darauf und glaube daran, dass Gott für uns Menschen, und auch für mich ganz persönlich, Mensch geworden ist. Gott sucht den direkten und persönlichen Kontakt zu seinen Geschöpfen, nicht alleine durch das geschriebene Wort, sondern als konkreter Mensch. Bereits in die kleinen Dinge des Alltags müssen wir Vertrauen haben, damit wir überhaupt lebensfähig sind“.

Auch Lichter zählen zu diesen kleinen Dingen. Gerade in der Weihnachtszeit, in der es draußen dunkel und kalt ist, leuchten sie, um und in uns, schenken Wärme und weisen den Weg. Die Menschen sollten viel öfter diesen kleinen Dingen folgen und vertrauen, sie können Großes schenken und fühlen lassen. Dies ist ein Vertrauen, das die Weihnachtszeit und Gott, unser Vater, den Menschen schenkt. „Er ist die Quelle und die Kraft aus der ich lebe, ein Leben im Vertrauen auf Gott an meiner Seite, der an meinem Anfang, genauso wie am Ende steht. Heute feiere ich mit Ihnen diesen Anfang, mit dem Gott sich an unsere Seite stellt und den Weg mit uns durch die Zeit geht“, freute sich Tobias Springer, der den Gläubigen ein frohes und gesegnetes Fest wünschte. kd

